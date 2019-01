Se esfumó la esperanza de Gianna Velarde en el Dakar 2019

La lista de inscritos es grande pero a medida que van pasando los días los abandonos, por diferentes motivos, van haciendo más corta la lista de largada en cada especial. Si bien todas las despedidas son dolorosas, nos pareció interesante compartir algo de la historia de Gianna Velarde, una piloto peruana de 24 años que debutó este año, en un Dakar con 17 mujeres en competencia, la mayor cifra desde el 2009.

Con el dorsal 130 y sobre una KTM EXC F, la moto de Gianna llama la atención por sus toques fucsia y es que no es para menos, pues es un orgullo ser mujer y correr en este desafío que es un Rally Dakar. Pero las cosas no se dieron bien para la joven motociclista que en la tercera especial vio truncado el sueño de terminar la carrera en su propia tierra, si bien los motivos de su abandono aún no son públicos queríamos compartir algo de su historia.

¿Pero cómo una chica se le mide a un Dakar, sin el apoyo de los grandes equipos, sin la escolta de un mochilero y sin mayor experiencia? Pues bien todo tiene que ver con su historia de vida. A los 15 años se le diagnosticó cáncer de ganglios y gracias al motociclismo aprendió a luchar contra el miedo y superar los obstáculos. Así ha seguido desde entonces, como ella misma lo ha dicho “la moto era como una medicina para mi” y así nació Moteando por la Vida, un programa donde comparte con los jóvenes con cáncer su experiencia y cómo las dos ruedas le ayudaron a fortalecer la confianza que la enfermedad le había quitado. No hay duda que la confianza de Gianna está muy bien y es por ello que asumió el reto del Rally más duro del mundo.

Un problema mecánico en la moto, obligó a la organización a excluir a la piloto peruana, durante un paso por uno de los puntos de chequeo.

En el palmares de esta joven deportista, el motociclismo está muy arraigado y es por ello que ha participado en el campeonato de Supercross, Motocross y el nacional de Hard Enduro, en su natal Perú y en Ecuador, pero sin duda el gran salto era llegar al Dakar y por lo menos logró un cupo para estar allí. pero la suerte jugó en su contra y solo pudo terminar dos especiales, pero con toda seguridad tendremos más de ella en las futuras ediciones del rally Dakar.

Esperamos volver a ver a esta joven peruana en la partida de un nuevo Rally Dakar