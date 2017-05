Ryan Dungey anuncia su retiro

El piloto estadounidense Ryan Dungey, anunció su retiro de las competencias profesionales de Supercross, modalidad que le ha dado fama mundial y varios títulos dentro y fuera de su país natal.

Con tan solo 27 años, Ryan ha conquistado cuatro títulos AMA Supercross 450, El mundial de Supercross 450 y el AMA MX, entre otros. Su palmares es tan impresionante que a los mandos de su KTM 450SX-F Factory Edition ha acumulado 20 victorias y 25 podios a lo largo de las tres últimas temporadas donde ha sido el número uno de forma consecutiva. El pasado 8 de mayo el piloto celebraba por todo lo alto su último título, en Las Vegas.

Al final del día Ryan agradecía a sus fanáticos, esposa, familia, mecánico y equipo, por el buen trabajo y el gran apoyo a lo largo de la temporada, en una victoria que era para él muy gratificante, que sumó un total de 17 fechas.

Además de disfrutar de un talento innato para estos deportes de arena y derrapes, el piloto nacido en Minesota es parte del equipo Red Bull KTM.

La noticia de su retiro fue dada a conocer este martes 16 de mayo en una rueda de prensa en el Angel Stadium en Anaheim, California.

Es difícil creer que este día ha llegado pero después de pensar y orar mucho en los últimos meses, hoy anuncio mi retiro como piloto profesional de carreras de Supercross y Motocross. Esta decisión no ha sido fácil. He logrado más de lo que jamás podría haber imaginado o soñado y por todo esto soy increíblemente feliz y honrado. He ido tan fuerte como he podido, pero la realidad es que nuestro deporte es duro, las estaciones son largas y se necesita una gran cantidad de sacrificio, trabajo duro y disciplina para mantenerse en la cima. Físicamente siento que estoy en la mejor forma de mi vida y tengo el equipo para ganar, no hay duda sobre eso. Sin embargo, este año he luchado mentalmente. Siempre he corrido porque me encanta y quiero ganar, pero esta temporada fue diferente para mí. Centrar mi atención en las carreras cada semana simplemente no era lo mismo y alinearse y ser capaz de concentrarse como siempre lo hacía en el pasado era diferente. Nunca pensé que llegaría a un lugar donde tuviera que hablarme para empezar una carrera, pero así fue para mí, y la verdad es que me molesta mucho. Podría tomar el cheque de pago y simplemente correr para terminar, pero eso no es lo que soy y no es la manera cómo quiero correr, ni ser recordado. Dije en el podio de Las Vegas hace una semana y media que este triunfo en el campeonato significó el mayor reto entre mis títulos de Supercross porque la verdad es que tuve que luchar con más fuerza por él. No necesariamente a causa de las batallas en la pista, aunque eran buenas y duras, pero si porque tuve que empujarme mentalmente como nunca antes para hacerlo. Y decir adiós cuando estoy en la cima y reteniendo el título del campeonato por tercer año consecutivo es una increíble bendición de la que estoy orgulloso “.