Rossi y su reaparición en Aragón

Luego de fracturarse tibia y peroné, el piloto oficial de Yamaha Valentino Rossi, parecía quedar por fuera del mundial de velocidad durante varias carreras e incluso por fuera de la lucha por el podio en la general, pero 21 días después de su accidente “El Doctor” demostró de qué está hecho.

A título personal me he declarado Rossista, pero sin duda alguna, seguidores o no del #46 lo que ha hecho este año, deja claro que Valentino es un maestro del motociclismo y aún tiene mucho para dar ante sus rivales, detractores y seguidores.

Unos días antes del Gran Premio de Aragón, Rossi rodó dos días en la M1 en el trazado de Misano, ese mismo al que no pudo ir por culpa de su lesión, pero donde recuperó la confianza para estar en Motorland, tras el visto bueno de los médicos de MotoGP.

Al día 22 de su lesión, Rossi subió a la moto para rodar en la FP1, si se sentía a gusto en su moto, confiado y sin mucho dolor, Michael Van Der Mark se quedaría con las ganas de subir a la Yamaha de Vale y lamentablemente para el piloto de Superbike, así sucedió. La lluvia no pareció afectar mucho al múltiple campeón del mundo que dijo al final de la jornada que no le había dolido mucho la pierna y que para él haber corrido en mojado en horas de la mañana era positivo pues no todos van al límite como cuando salen en seco. Así logró un puesto 18 en esa primera salida a la pista, luego en horas de la tarde terminaba en el lugar número 20.

El sábado pilló a Valentino con mucha más energía y menos dolor, por lo que en la FP3 subió hasta el puesto 10°, mientras en la PF4 era 16, con lo que lograba pasar a la Q2. El momento de la verdad llegaba y Rossi a pocos segundos del final de la clasificación se ponía a la cabeza del grupo, mientras tanto Márquez perdía el control de la Honda y quedaba por fuera de las últimas vueltas para la pole, por lo que Lorenzo aprovechaba y superaba a Rossi, pero era Viñales el que se quedaba con el primer puesto. Impresionante Rossi peleando por la primera fila para el Gran Premio, mientras unos ya lo habían descartado del grupo de favoritos y la carrera aún no había comenzado.

En efecto el protagonista de la rueda de prensa tras la definición de los tres primeros en MotoGP y los número uno en Moto2 y Moto3, era Valentino. Todos los periodistas sentían curiosidad por su estado de salud, por su ánimo y por lo que sería la carrera del domingo. A todos ellos él solo pudo contestar que sus ganas de correr eran el combustible que lo animaba a estar ahí.

Pero una cosa era rodar en prácticas libres, donde se puede ir al box cuando no estás del todo ok sobre la moto, e incluso rodar en la Q2, donde el tiempo en pista no es el mismo que en carrera y otra muy distinta era pensar en 23 giros de lucha codo a codo por el mejor lugar. Aún así Rossi estaba tranquilo y al momento de apagarse los semáforos no fue fácil para él, pues la moto parecía perder un poco el control.

La salida de Viñales no fue muy buena y eso lo aprovechó Jorge Lorenzo que puso de inmediato la Ducati en la punta de carrera, seguido por Rossi y Dovi en tercer lugar. En el sexto giro Márquez ocupaba el tercer puesto y solo hasta la vuelta 12 el joven español pudo sobrepasar a Rossi, que se mantuvo allí hasta el giro #16, cuando Dani Pedrosa le superó, al igual que hizo Márquez con Lorenzo. Mientras Rossi se aferraba al cuarto puesto pero en la vuelta 21, Viñales se quedó con el lugar de su compañero de equipo y así terminaron la carrera. Márquez como vencedor, Dani en segundo lugar, Lorenzo completando la terna, Viñales cuarto y Rossi en el número 5. Un resultado que ni el mismo Valentino se esperaba, en especial cuando la carrera se le complicó por el desgaste de las llantas y el dolor en la pierna.

Luego de un reto casi extremo para Valentino, se mantiene en el top 5 de la general, tan solo dos puntos por debajo del #4.

Incluso sin estar presente en la rueda de prensa con los pilotos del podio, Rossi fue uno de los temas a tratar con los tres protagonistas de Aragón, a lo que respondieron

Márquez, dijo que era increíble que terminara en 5° lugar y que era gracias a su gran talento. Pedrosa estuvo de acuerdo con su compañero y destacó el hecho de su pronta recuperación al tiempo que destacó su determinación por estar de regreso en las carreras. Lorenzo habló sobre su recuperación a pesar de su edad.

Algunos aficionados al motociclismo llegaron a especular en las redes sociales, que la lesión de Rossi no era tan grave como la habían hecho parecer, pero el mismo Valentino mostró la herida en su pierna, para cerrar el tema.

Los dejamos con estos dos videos para que disfruten un poco de la acción y las declaraciones del fin de semana con Valentino Rossi como protagonista.