La peor versión de Romano Fenati se dejó ver en Misano

No somos nadie para criticar a los demás, pero cuando en nuestras páginas la seguridad ha sido y será siempre un tema prioritario, lo que hizo Romano Fenati en Misano no tiene precedentes.

Esta es una nota 100% de opinión y no tenemos la intención de agredir o defender a uno u a otro de los dos pilotos involucrados en este lamentable hecho.

Para quienes no saben de qué hablamos, se trata del incidente en la carrera del fin de semana en San Marino, donde la carrera de Moto2 se disputaba con relativa normalidad, es decir sin accidentes y sin más emoción que la de ver en acción a los pilotos mundialistas. a falta de seis vueltas para el final, Stefano Manzi hizo una maniobra de adelantamiento que se le fue de las manos y por poco saca a Fenati de la acción, luego ambos pilotos volvieron a tener un contacto y esta vez ambos quedaron por fuera del trazado, perdiendo posiciones y calentando la situación. Por un momento perdimos de vista lo ocurrido entre ambos y solo volvimos a ver a Fenati reclamando airadamente con su mano a Manzi que desaparecía de la pista. Solo casi al final, cuando restaban tres giros para terminar la carrera, un aviso de la organización aparecía en la pantalla, diciendo que Romano Fenati era penalizado con bandera negra como resultado de una conducción irresponsable y fue allí cuando la repetición de los hechos nos mostraba a Romano acercándose hasta Manzi, para proceder a aplicar la leva del freno de la moto de su compatriota cuando rodaban a más de 200 km/h. lo que terminó con Manzi por fuera de la pista.

Desde que hemos visto las carreras mundialistas no habíamos sido testigos de un hecho como este, sin duda alguna el riesgo para Manzi fue muy alto y si bien había cometido un par de errores que por poco le cuestan la carrera a Fenati, la reacción del #13 fue exagerada.

El resultado de este hecho fue la bandera negra para Romano, la suspensión durante dos Grandes Premios para él y no para su equipo, por lo que podrían reemplazarlo por otro piloto para las dos fechas, pero el equipo consideró que la actuación era muy delicada por lo que nuevamente Fenati es expulsado de un equipo y se quedará el resto de la temporada, meditando en casa lo sucedido como él mismo lo ha dicho a la prensa.

Este es el momento en que Manzi embiste a Fenati y lo saca de pista. Luego reacciona y pasa junto a Manzi para accionar el freno de la moto de su compatriota.

Las disculpas de Romano, no se hicieron esperar, ante el revuelo que su actuación antideportiva causó entre propios y extraños, pero ya no hay vuelta de hoja y Fenati empañó con sus actos la actuación de sus tres compatriotas que ganaron en cada una de las categorías del Mundial de Velocidad en la cita de Misano. Sin duda este Gran Premio será más recordado por este hecho lamentable que por el primer triunfo de Dovi en Misano, o por el debut en lo más alto del podio para Della Porta y por la impecable carrera de Bagnaia quien partió desde la pole y lideró de principio a fin.

Con estas palabras se cierra un nuevo capítulo en la vida deportiva de Romano Fenati:

Me disculpo con todo el mundo del deporte.

Esta mañana, con la mente despejada, desearía que todo hubiera sido una pesadilla.

Creo y pienso en esos momentos, hice un gesto vergonzoso, ¡No fui un hombre!

Un hombre terminaría la carrera y luego iría a Dirección de Carrera para tratar de obtener justicia por lo sucedido.

No debería haber reaccionado a las provocaciones.

Las críticas son correctas y entiendo el resentimiento hacia mí.

Quiero pedir disculpas a todos los que creyeron en mí y en todos los que se sintieron heridos por mi acción.

No soy así, ¡Quien me conoce bien lo sé!

En mi carrera, siempre he sido un piloto correcto. El año pasado yo era uno de los pocos que no recibió ninguna sanción, nunca he puesto en peligro la vida de otra persona, de hecho, siempre he dicho que hay pilotos peligrosos en la pista.

Desgraciadamente tengo un carácter impulsivo, pero mi intención no era hacer daño a un compañero: quería hacerle entender que lo que estaba haciendo era peligroso y que yo podía hacerle cosas que él me había hecho a mí.

No quiero justificarme, sé que mi gesto no es justificable, solo quiero disculparme con todos.

Ahora tendré tiempo para reflexionar y aclarar mis ideas.