Rins domina los cronos y le pone candela a Sepang

Tras dos salidas a pista en el circuito de Sepang, los pilotos van retomando el ritmo de sus monturas y ajustando lo que necesitan para la cita dominical. En la primera jornada del Gran Premio de Malasia, el más rápido ha sido el piloto de Suzuki, Álex Rins, quien no solo ha calentado el trazado asiático con su velocidad también ha sido víctima de un hecho poco usual.

Justo antes de comenzar la acción en la pista asiática, los mecánicos del piloto español estaban trabajando en la Suzuki y de un momento a otro la moto estaba ardiendo en llamas, algo poco usual, el motivo parece ser un derrame de combustible que llegó al escape y allí comenzó el incendio. La moto quedó destrozada, pero el trabajo del equipo seguro rindió sus frutos y aún contaban con un motor disponible, por lo que la salvada para los de Suzuki fue increíble.

Blimey. Well done to @suzukimotogp – THIS is the bike that @Rins42 set the fastest lap of the day on today, 24 hours ago! #MalaysianGP pic.twitter.com/ywLsyoySEN

— Simon Patterson (@denkmit) 2 de noviembre de 2018