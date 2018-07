Rigo debutó en el Campeonato de España de Velocidad

Del 13 al 15 de julio, Rigo “El Avión” Salazar debutó en el Superstock Open 1000 del campeonato de velocidad español en el trazado de Motorland Aragón, donde corrió de la mano del DR7- Fifty Motorsport, sobre una Kawasaki.

La primera fecha para el #227, no fue la mejor para Rigo, pues desde la lesión sufrida en Manizales, el piloto no había subido a la moto en 6 semanas. Dado que el viaje a Europa fue algo del último momento, los entrenamientos y la preparación para la carrera no fueron fáciles y la mano volvió a molestarle, producto del adormecimiento de sus dedos, lo que afectó el rendimiento de “El Avión” y su desempeño en las dos mangas.

La clasificación ubicó a Rigo en el puesto 10, en la primera manga, comenzó a sobrepasar a sus rivales, llegando al puesto 7, pero la molestia en la mano le afectó la frenada y se fue de largo tres veces, por lo que cruzó la meta en la posición número 12.

El día domingo en la primera vuelta ya era 6°, pero la moto no aguantó la presión y se dañó la caja, así el fin anticipado llegaba para Rigo Salazar, quien ahora está enfocado en la terapia de su mano y en conseguir el apoyo económico para poder seguir corriendo en España con el DR7-Fifty, un equipo que reconoce el talento del piloto colombiano y que está dispuesto a darle un lugar en su box, para que continúe compitiendo en la madre patria.

Para los que no saben, el CEV Cetelem, es un campeonato de carácter internacional, donde corren pilotos de Asia, Europa, América y Oceanía. Es un semillero de donde han salido figuras del motociclismo mundial y por ello es tan importante para Rigo, obtener el apoyo económico para continuar allí. Si alguna empresa está interesada en patrocinar o aportar recursos para que “El Avión” siga volando alto, pueden contactarnos.

Quedan pendientes dos fechas más del campeonato, una de ellas el 9 de septiembre en el circuito Ricardo Tormo y la última en el trazado de Jerez el 28 de octubre.

Los dejamos con estas imágenes y la fe en que Rigo pueda seguir adelante con sus sueños

Aquí lo vemos en compañía de los integrantes del equipo que le abrió las puertas, para la carrera en Motorland Aragón En los entrenamientos corrió con su habitual 227, pero en carrera solo fue el #27. Esperamos poder tener a Rigo Salazar en las próximas citas del CEV del 2018 y de ser posible en la temporada del 2019