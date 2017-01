Resumen Dakar a la fecha

El clima ha sido el gran protagonista del Dakar, con etapas acortadas e incluso suspendidas, a causa de las fuertes lluvias. Pero los accidentes y las bajas de algunos de los protagonistas del Rally también han sido noticia y aquí tenemos el resumen.

El viernes 6 de enero la etapa #5 era entre Tupiza y Oruro debió ser recortada en el primer tramo de especial, pero aún así 300 kilómetros con lluvia fueron más que suficientes para los pilotos que debieron enfrentar la dura prueba. La victoria en esta etapa fue para el piloto de KTM Sam Sunderland. Los nuestros se ubicaban en el puesto 86 “Chilo” y Mateo en el #106.

En esta misma etapa quedaba por fuera el piloto boliviano Walter Nosiglia, quien lograba sumar dos especiales a su palmarés, justo antes de abandonar por problemas mecánicos.

Hay que resaltar que en esta especial el campeón del 2016 Toby Price, ya no seguía en competencia, tras una aparatosa caída el australiano se fracturaba en cuatro partes su fémur izquierdo.

El día sábado se correría la especial más larga del Dakar 2017 y dadas las observaciones del equipo de reconocimiento de la organización, era prácticamente imposible hacer el recorrido de la etapa sin arriesgar a los participantes, por lo que el tramo entre Oruro y La Paz era suspendido. Así pues lo pilotos llegaron hasta la capital de Bolivia sin muchos afanes y fueron recibidos por miles de personas que demostraron su pasión por esta competencia.

En esta imagen Mateo Moreno trabaja en la hoja de ruta, para saber lo que le depararía el camino en la especial #7. Foto: Fedemoto

Tras el descanso obligatorio del sábado, el domingo era el momento de tomar el verdadero día de descanso y para ello los pilotos contaron con el abrigo de la escuela militar. Allí se prepararon para la etapa Maratón, donde correrían sis asistencia el día lunes.

Sin duda el descanso fue positivo para muchos, pero para los que no estaban en punta, dos días sin verdadera acción (viernes y sábado) era tiempo que no podían descontar a sus rivales, como lo expresaban los penalizados pilotos del equipo oficial de Honda, tras sumar una hora a sus tiempos, por cargar combustible en un sitio no permitido.

Aquí tenemos a “chilo” mientras preparaba su hoja de ruta, tras el día de descanso. Foto cortesía Carlos Ramírez – Fedemoto.

La etapa 7 se corrió tal y como estaba previsto, largaron 111 pilotos en moto y 110 llegaron a la meta, 25 cuatris partieron y 24 llegaron. El tramo era entre La Paz y Uyuni con una distancia de 622 kilómetros en los que los pilotos debieron cuidar sus máquinas para no tener problemas mecánicos, dada la ausencia de asistencia.

Ricky Brabec, piloto oficial de Honda logró sumar la primera especial en un Dakar, superando al experimentado Paulo Goncalves y a Sam Sunderland. Por su parte Mateo Moreno terminaba en el puesto #70, mostrando una enorme mejoría en el exigente tramo. Por su parte Juan Esteban Sarmiento “chilo” quedaba en el #83 lo que significa tres puestos más arriba que en la especial anterior.

La hegemonía de los pilotos latinoamericanos en los cuatris parece ser cosa del pasado en este Dakar. La etapa maratón fue ganada por el piloto ruso Sergey Karyakin que con su Yamaha se impuso ante el francés Axel Dutrie y sobre el chileno Ignacio Casale. Ahora la general la comanda el ruso, seguido por dos galos y en cuarto lugar se ubica el chileno.

Al momento de escribir estas líneas los pilotos hacen su recorrido de la etapa 8 entre Uyuni y Salta, con una distancia de 892 km. Por ahora la tabla de tiempos del Dakar nos indica que Joan Barreda (Honda) lidera los cronos, seguido por Juan Pedrero (Sherco TVS).

Juan Pedrero parece querer poner la Sherco TVS en el top 10.

La primera mitad de la especial fue acortada y ahora solo resta esperar los resultados del día, tras una etapa maratón lo importante es que las máquinas resistan.