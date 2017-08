Nacional, Latino y Mundial en Chachagüí Nariño

El fin de semana del 5 y 6 de agosto, se cumplió en Chachagüí Nariño, una cita nacional, latinoamericana y mundial, donde varias modalidades compartieron escenario para el deleite de los amantes del motociclismo, aquí los resultados.

Comenzamos con Nacional de Velocidad categoría 115cc. Con un total de 29 pilotos en competencia, el más rápido a la hora de clasificar fue el piloto del Valle, Jhon Mario García, que compartió la primera fila con Luis Jaime Ortiz, también del Valle y el huilense Jeisson David Lamilla. La carrera se pactó a 10 vueltas y se corrió el día domingo, ante 10.000 espectadores presentes en el trazado nariñense y miles más que siguieron la carrera a través de la transmisión en vivo a través de la página web de Fedemoto. El primero en cruzar por la línea de meta fue Jhon Mario García, seguido por Luis Jaime Ortiz y Andrés Felipe Hernández (Huila).

En la categoría YCF se disputaron dos mangas y desde el primer lugar en la grilla de partida salió el piloto del Meta, Juan Hernández, compartiendo la primera fila con los antioqueños David Cano y Jhon Pineda, donde fueron 31 pilotos los que hicieron parte de las clasificatorias. La primera manga fue para el hombre de la pole, compartiendo podio con Jeisson Lamilla (Huila) y Edgar Sánchez (Valle), luego de 8 giros que se completaron el día sábado.

La segunda manga se corrió el día domingo y Juan Hernández se llevó la victoria y compartió el podio con Jeisson Lamilla y Jhon Pineda (Antioquia).

Al final del fin de semana la final quedó así: Juan Hernández #1, Jeisson Lamilla #2 y Edgar Sánchez #3.

Saliendo del territorio nacional incluimos el Latino de la monomarca Gixxer 150 y a allí el mexicano Pablo Echeverry fue el que marcó el mejor tiempo, pero compartió la primera línea con Mateo Castellanos y Juan Esteban Rivera (ambos colombianos).

La competencia estaba pactada a dos mangas y ambas se corrieron el día domingo, en la primera de ellas el ganador fue el colombiano Mateo Castellanos, compartiendo honores con Pablo Echeverry y Juan Marín (Col.). La segunda manga contó con dos de los protagonistas de la cita inicial en el podio, en lo más alto, Juan Marín, luego Pablo Echeverry y finalmente Santiago Hernández. Así al final del domingo el número uno tras las dos carreras era el colombiano Juan Marín, mientras el mexicano Pablo Echeverry era segundo y Mateo Castellanos se quedaba con el tercer puesto.

Otro Latino que se disputó, fue el de Supermoto y allí el dominio argentino sigue dando de qué hablar, con Matías Lorenzato (Suzuki) que lograba el mejor crono y compartía la primera línea con Jhonatan Pardo (KTM) y Héctor Yilén (Husqvarna). En esta competencia había participantes de Panamá, México, Argentina y Colombia.

En la primera salida Matias Lorenzato dominaba la competencia, mientras el colombiano Héctor Yilén se metía en el segundo lugar de la terna que completaba Hernán Villacreces. En la segunda manga, durante la vuelta de calentamiento uno de los pilotos perdía el control de su moto y a pesar de pasar un mal momento, volvía a ponerse de pie para llegar a la línea de partida. En esta misma carrera Felipe Palomino debía hacer un stop and go por saltarse la largada y eso le hacía perder puestos al piloto colombiano que luego remontaba hasta el cuarto lugar pero aún la suerte no estaba de su lado y lamentablemente Palomino, no terminaba la carrera. Al final se repetía el podio de la primera manga y así el resultado final, le daba el título al argentino Lorenzato que compartía honores con Yilén y Villacreces.

Ahora es el turno para la cita final del Mundial de Supermoto que se disputó a tres mangas y contó con la presencia de pilotos de Francia, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Bélgica, Rumania, Argentina y Colombia.

Thomas Chareyre dejó claro en la pista por qué es uno de los mejores del mundo y así fue como se quedó con la pole, compartiendo la primera línea con Markus Class (Alem) y Marc-Reiner Schmidt (Alem). El colombiano mejor ubicado partía desde la cuarta casilla y era Valerio Piedrahita.

La primera manga quedó así:

1. Thomas Chareyre

2. Marc-Reiner Schmidt

3. Markus Class

5. David Burbano

La segunda:

1. Thomas Chareyre

2. Markus Class

3. Marc-Reiner Schmidt

5. Valerio Piedrahita

La tercera y última manga:

1. Thomas Chareyre

2. Markus Class

3. Marc-Reiner Schmidt

5. Rigo Salazar

Al final del día los resultados quedaron así: Thomas Chareyre, Markus Class, Marc-Reiner Schmidt y el mejor colombiano fue David Burbano en 5° lugar.