Muchos se preguntarán quién era Nicky Hayden, ese piloto por el que ahora se llora en el paddock de MotoGP y del Mundial de Superbike, por eso hemos hecho un recuento de lo que fue su carrera deportiva a lo largo de los años.

El piloto Nicky Hayden nacido en Kentucky, Estados Unidos en 1981, fue un piloto de velocidad que brilló dentro y fuera de su país, llegando incluso en el 2006 a ser el #1 de MotoGP.

Una de sus principales características era la sonrisa, siempre se le veía alegre en todo momento y fue catalogado por muchos como el más amable del Paddock de la categoría reina, pero otro de los aspectos que siempre llamaron la atención era su vínculo tan fuerte con la familia, los Hyaden son como un clan y siempre estaban en contacto, algo a veces no muy sencillo cuando se vive al otro lado de océano.

Sus primeros “pasos” en el motociclismo fueron sobre la tierra, concretamente en el dirt track, pero luego hizo el salto hacia el pavimento quedándose con el título del AMA en Supersport en el año de 1999, luego fue el turno de recibir otro título del AMA en el 2002. En el 2003 pasó a la máxima categoría de la velocidad mundial, en ese año visitó el podio en dos ocasiones en Japón y Australia, su primera pole fue en el 2005, allí también logró su primera victoria y fue justamente en Laguna Seca y en el 2006 ganó el título mundial en MotoGP al derrotar a Valentino Rossi en la última fecha del campeonato en Valencia.

En el 2009 pasó a Ducati y luego el cierre de su temporada en MotoGP fue de la mano del Aspar Team, de allí dio el salto al Mundial de Superbike y logró ser parte del reducido grupo de pilotos que han ganado en ambos mundiales, tras lograr la victoria en Sepang en el 2016, como debutante.

Pero no solo eso lo hizo especial, en el 2016 debió tomar nuevamente la MotoGP para reemplazar al al lesionado Jack Miller en el Marc Vds en el Gran Premio de Aragón y luego en la montura de Dani Pedrosa con la que ganó en Australia.

Este año, nuevamente comenzó la temporada con el Red Bull Honda Racing y corrió todas las carreras hasta la cita de Imola el 14 de mayo, luego de esta competencia Hayden seguía en tierras italianas y justamente el 17 de mayo, durante un entrenamiento en bicicleta cerca de Rimini, fue embestido por un carro que lo dejó con graves lesiones, de las que el Kentucky Kid no pudo recuperarse.

En el 2016 le hicieron una entrevista luego de la carrera en Laguna Seca y estas fueron algunas de las preguntas y sus respuestas.

…su primer recuerdo en una moto:

“Me he hecho esa pregunta muchas veces y realmente no me acuerdo, puesto que no recuerdo mi vida antes de las motos. Literalmente, desde que gateaba, he estado rodeado de motos. Mi padre pilotó, y también mi madre lo hacía puesto que él necesitaba una ‘chica rápida’ para tener ‘hijos rápidos’. Él venía de Kentucky, donde las carreras de caballos son muy populares y la línea de sangre es importante. Mis dos padres compitieron en las carreras, mi hermano mayor también lo hizo y desde niño ya vivía rodeado de motos”.

… Sobre el dirt track y su comparación con el asfalto

“Una de las cosas que más me gustó fue la lluvia. En dirt track, cuando llovía, la carrera no se disputaba. Cuando era niño, odiaba los días lluviosos: llegar a un circuito ilusionado, tener que dar la vuelta y volver a casa era una tortura. Me encantó esto de las carreras en asfalto y la velocidad”.