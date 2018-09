Comenzó la acción en Misano con el Gran Premio de San Marino

Este jueves, los pilotos del Mundial de Velocidad volvieron a las pistas y lo hicieron al trazado de San Marino, donde correrán el fin de semana en el trazado de Misano, allí se cumplió la habitual rueda de prensa y estuvieron presente 4 italianos y 2 españoles. Hubo un poco de tensión al momento de responder las preguntas de los periodistas, pero nada que no sea lo usual tras bastidores en la categoría reina de la velocidad.

Nuestro fotógrafo, Rainer Herhaus, compartió con nosotros y con nuestros seguidores un as imágenes del la cita con la prensa, esperamos las disfruten.

Entre los aspectos más relevantes de este jueves tenemos el toma y dame, entre Márquez que pide paz y Rossi que dice que no hay pelea entre ellos. El tema de la rivalidad entre Dovi y Lorenzo, también salió a flote en medio de las preguntas de los miembros de la prensa. Como ya es costumbre las preguntas de los fans también tuvieron su espacio y fue gracioso escuchar a Marc Márquez diciendo que en el 2015 bautizó a su Honda con el nombre de Beyonce, por aquello de que era como bailar con facilidad sobre ella. Supimos que Jorge Lorenzo tiene una colección de 60 cascos, entre los suyos y los de otros pilotos. El preferido es uno de Ayrton Senna, pero también tiene uno de Niki Lauda. Iannone debía responder sobre qué diría a todos en el mundo si tuviera 30 segundos, una pregunta tipo reinado de belleza y el italiano dijo que no era bueno hablando en público, pero que lo haría sobre lo feliz que es y sobre lo mucho que disfruta su vida y el deporte que practica. El invitado de Moto2, Francesco Bagnaia evadió la respuesta al pedir que dijera el número que llevará en MotoGP en el 2019, pues en Moto3 era el 21 y al llegar a Moto2 era el número de Morbideli, ahora que tiene el 42, Rins lo usa en MotoGP, así que solo se limitó a decir que es un número de dos cifras, está claro que no quiere que se lo quiten de nuevo. Rossi fue el último y la pregunta era que si quisiera describir su carrera con una canción, cuál sería, a lo que Vale contestó de inmediato Historia Sin Fin.

Novedades para este Gran Premio: