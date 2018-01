Micronotas del Dakar en su 5° día

}Estos son algunos de los momentos más destacados de este quinto día de carrera en el Rally Dakar 2018.

Joan Barreda ha sacado la artillería pesada. A mucha distancia en la general de esta mañana, el piloto de Honda ha remontado unos nueve puestos gracias a una deslumbrante victoria con una ventaja de más de 10 minutos sobre Matthias Walkner y Kevin Benavides. Por su parte, Adrien Van Beveren conserva a duras penas el bastón de mando del rally, mientras que Pablo Quintanilla pierde terreno.

Joan Pedrero sobre la TVS Sherco

Por el momento Santiago Bernal ya finalizó la etapa de hoy, mientras Jhon Trejos aún se encuentra en carrera. Nicolás Robledo sigue en la competencia pero sin llegar a la meta, al momento de escribir esta nota.

El abandono del vigente campeón en cuatris Sergei Kariakin por una fractura de muñeca no hace sino consolidar el dominio de Casale, que cruzó en la quinta etapa la meta en segundo lugar, dejando la victoria de etapa en manos del argentino Nicolás Cavigliasso.

Loeb quedó por fuera de la carrera, luego de un incidente con el Peugeot y una lesión de coxis de su copiloto que les impidió seguir adelante.

En carros con una actuación intachable, el veterano Stéphane Peterhansel ha ganado la primera especial de este Dakar, consolidándose en el primer puesto de la general, en una competencia que ha pasado factura a los pilotos del equipo Peugeot, hoy con la baja definitiva de Sebastien Loeb y el retraso del día cuatro para Despres.

El actual número uno en la general habló sobre la jornada de hoy en su Yamaha:

Adrien Van Beveren: “Estoy contento de estar aquí porque ha sido muy duro. También estoy feliz por haber dejado atrás a mis rivales. He atacado en la última parte del primer tramo porque sabía que podría darlo todo en el segundo, sobre todo aprovechándome de la rodada de los coches que habían pasado por ahí antes. Mi pequeña Yamaha me ha aupado hasta la meta, pero lo cierto es que nunca había visto una arena tan blanda. En un momento dado, hasta he tenido que pedalear para escalar una duna”.