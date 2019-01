Personajes Dakar, el piloto parapléjico que corre en moto

No es el primero en tener un problema de movilidad, para enfrentar un Dakar, ya hemos visto pilotos o tripulantes que a pesar de las lesiones que les impiden caminar han seguido adelante con su pasión dakariana, pero que seas parapléjico y corras el Dakar en moto, es toda una novedad.

Se trata del italiano Nicola Dutto, quien además de tener esa “limitación” física también debió superar miles de obstáculos para estar en la partida en Lima y lo logró.

Esta es la dupla que hace historia en el Dakar, Nicola y su moto.

La historia de Dutto, es similar a la de muchos amantes de las dos ruedas, que en un accidente perdieron la movilidad de sus extremidades inferiores, pero no la pasión por las motos y poco a poco debió escalar el “Everest” de la recuperación, física y mental. Así fue como en el 2012, tras dos años del suceso, Dutto volvió a subir a la misma moto en la que se accidentó, pero esta vez adaptada a su situación y volvió a correr de forma profesional, llegando a ser cuarto en el mundial de bajas, algo que sin duda es de quitarse el sombrero, por lo exigente de las competencias y la duración de las mismas.

Pero la mira del italiano estaba puesta en el Dakar, desde antes de que ocurriera su accidente y fue así como en el 2017 se apuntó a correr el Rally Merzouga y en el de Marruecos, todo ello para poder cumplir con los requisitos impuestos por Marc Coma, ex director deportivo del Dakar, así hoy tenemos a este guerrero sobre su KTM 450 rally, especial para sus necesidades, pero lo mejor de todo es que Dutto no estará solo en esta aventura, con él correrán tres amigos que serán sus escoltas a lo largo del Dakar, se trata de Julián Villarrubia (ex Dakar), Pablo Toral y Víctor Rivera, quienes serán los encargados de ayudarlo en caso de una caída.

Aquí vemos a Dutto, con sus tres escoltas.

A la fecha de esta nota se han disputado dos etapas del Rally Dakar 2019 y Dutto está en la lista de partida de la tercera especial, en el puesto 130, junto a sus tres ángeles de la guarda.

El dorsal que identifica a Dutto es el 143, para que le sigan la pista, en las transmisiones de TV.

Los dejamos con este video de la Baja 1000, una de las competencias que hace parte del palmares de Dutto