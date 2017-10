Gran Premio de Australia, prohibido parpadear

Con un clima muy cambiante, se cumplió el gran premio de Australia donde hubo de todo, desde un warm up pasado por agua y numerosas caídas hasta una carrera para no parpadear, pues desde que se apagaron los semáforos hasta el paso por la bandera a cuadros no querías dejar de ver la pantalla ni por un segundo.

La pole se cumplió con un trazado seco y quedó en manos de Marc Márquez que compartió la primera fila con Maverick Viñales y Johann Zarco. Mientras Dovi debía conformarse con partir desde el puesto número 11, nada favorecedor para el piloto que está en la lucha por el título mundial.

Varios lideraron el Gran Premio, entre ellos Rossi, Viñales, Zarco, Miller y Márquez.

El día domingo comenzó muy complicado para los pilotos de las tres categorías que padecieron durante el warm up, a causa de las fuertes lluvias en el trazado de Phillip Island. Las caídas fueron en plato fuerte entre los deportistas de Moto3, Moto2 y MotoGP. Algunos de esos incidentes fueron muy aparatosos, como el caso de Jorge Lorenzo que se levantó cojeando tras los fuertes golpes durante el primer contacto dominical con la pista australiana. Por fortuna en la categoría reina todos pudieron tomar la partida y para el momento de la carrera, el clima era muy diferente.

Desde el momento en que se apagaron los semáforos comenzamos a “padecer” pues nuestros ojos no querían perderse ni una milésima de segundo de la carrera. Con los primeros instantes de carrera vimos como Dovi trataba de hacer una muy buena salida para lograr recortar la diferencia con Márquez y así se fue ubicando entre el top 10. Pero además de Dovi habían muchos interesados en ese primer grupo y más aún en liderar la carrera, tal y como lo demostraron Jack Miller, que fue el primero en tomar la iniciativa, luego sería el turno de Johann Zarco, posteriormente pasaba la batuta a Valentino Rossi y así más adelante era Maverick Viñales el encargado de liderar. Mientras tanto Dovi subía puestos que en una mala frenada perdía al irse de largo en una curva pasando del grupo que luchaba por la punta a terminar en pocos segundos en el puesto 20.

Así eran dos historias de carrera las que vivíamos paso a paso, una en la lucha por la punta, que en un giro llegaba a pasar varias veces de mano en mano y otra la que padecía Dovi en la retaguardia tratando de pasar a sus rivales para volver, por lo menos, a luchar por los puntos.

Poco a poco el de Ducati superó a sus contrincantes en la pista y parecía que finalmente cruzaría la meta en el puesto 11, pero justo en la recta, cuando la bandera a cuadros ya ondeaba, Dovi era superado por Scott Redding y Dani Pedrosa, quedando así en el #13, lo que aumenta ahora la diferencia con respecto a Márquez, que protagonizaba una batalla épica por la punta y la victoria.

Ese duelo entre Rossi, Márquez, Viñales, Zarco e incluso Iannone, nos llevó casi a pegar nuestros párpados con cinta para no dejar de ver nada de lo que pasaba en la pista. Unas veces era el 46 el que lideraba, otras el #5, el #26, el #25 y en otras el #29 llegaba a estar luchando por la terna, pero finalmente y luego de arriesgar al máximo y llegar incluso a dejar marcas en los trajes de sus compañeros al rozar las motos del uno con el otro, Márquez se imponía y compartía honores con un dichos Valentino Rossi y su compañero, Maverick Viñales, dejando el cuarto puesto a Johann Zarco que se quiere llevar el título como el mejor debutante del año y además el triunfo entre los pilotos de los equipos satélite; en quinto lugar cruzó la meta Cal Crutchlow, sexto Iannone, séptimo Miller que dejó en alto su nombre en casa, a pesar de estar en plena recuperación tras la reciente fractura de su pierna.

Márquez está cada vez más cerca de un nuevo título. Luego de la intensa batalla en Australia, estos tres pilotos calmaron su sed de podio con la champaña.

Al final del día, Márquez sigue liderando el mundial, en segundo puesto se mantiene Dovi, tercero es Viñales y el cambio llega con Rossi que ahora es cuarto por delante de Pedrosa.

Joan Mir, es el primero en celebrar este año, el título mundial.

La categoría que ya tiene el nombre del nuevo número uno del mundo del 2017 es Moto3, que en la cita de Australia vio como Joan Mir ganaba la carrera y se coronaba como el nuevo rey de la categoría “chica”, ante la sexta plaza de Fenati. El piloto español logró el título al sumar 9 victorias y dos podios en el 2017, sin partir ni una sola vez desde la pole, pero puntuando en todas las carreras hasta la fecha. Así el #36 suma por primera vez a su palmares el título de Moto3 y lo comparte con su equipo, el Leopard Racing.

En cuanto a la actuación de los pilotos de la categoría intermedia, también hubo gratas novedades, pues por primera vez KTM, Portugal y Oliveira se llevaron el triunfo en Moto2, liderando de principio a fin. Pero no solo Oliveira le dio la satisfacción a su equipo el Red Bull KTM Ajo, pues su compañero de escuadra, Brad Binder, también subió al podio y lo hizo en segundo lugar. Con ellos compartió la celebración Franco Morbidelli, que sigue como #1 de la general y subió al podio luego de que Nakagami perdiera el control de su moto y dejara libre la segunda plaza a dos vueltas del final.

KTM celebró en grande su podio en Phillip Island Las KTM se impusieron en la categoría intermedia con Miguel Oliveira y Brad Binder, pero Franco Morbideli se coló en el tercer puesto del GP Australiano.