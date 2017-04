Final anticipado para Yonny en Austin

Gracias a nuestro fotógrafo en el Gran Premio de las Américas, Corey J. Coulter, tenemos material exclusivo de la cita del Mundial de Velocidad en Texas.

Un fin de semana de lujo vivimos con el Gran Premio de las Américas, donde los pilotos de las tres categorías exhibieron sus capacidades sobre la moto para dejar claro por qué son parte de la grilla del Mundial de Velocidad.

Si bien para algunos el fin de semana no concluyó de la mejor manera, como fue el caso de Alex Rins, piloto oficial de Suzuki, que sufrió una fractura en su brazo izquierdo, durante el primer día de prácticas, hubo otros que llegaron hasta el domingo con todas las ilusiones al 100% pero a no llegaron a ver la bandera ajedrezada, como fue el caso de Yonny Hernández y muchos de sus compañeros en la categoría intermedia, en Moto3 y MotoGP.

Se sabía que el trazado de Austin no sería un hueso fácil de roer y desde la llegada el viento y las temperaturas fueron factores determinantes que llevaron a muchos pilotos a perder agarre, durante las prácticas libres e incluso en las clasificaciones, causando numerosas caídas entre los deportistas de las tres categorías.

Nuestro piloto estaba muy optimista con la cita norteamericana, dada la mejoría en los tiempos en pista, recordemos que en Qatar salió desde el puesto 28 y en Argentina desde el #30, pero en Texas las cosas parecían mucho mejores para el #68 que se ubicaba en el puesto 18 de la grilla.

Con optimismo comenzaba el domingo para Yonny Hernández quien había logrado mejorar su rendimiento en este GP, partiendo desde el puesto #18.

Pero una cosa es lo que se vive en los entrenos y otra en carrera y la suerte no estaba del lado del colombiano que al apagarse los semáforos partió con toda la energía posible, pero igual lo hicieron los que estaban tras de él, incluso algunos en la primera curva quedaban por fuera de carrera al sufrir una fuerte caída, lo que seguro hizo que algún piloto que rodaba tras de él, lo tocara y le obligara llevarse por delante a Lorenzo Baldassarri. Una lástima para él que parecía haber logrado una mezcla ideal para correr en USA con su Kalex.

Mucho tráfico en la zona donde se encontraba el colombiano Yonny Hernández fue parte de la causa de su salida anticipada de la competencia, al igual que de algunos de sus compañeros.

Al final de la jornada Yonny comentaba:

Ha sido una lástima que todo haya acabado así, sin completar ni una sola vuelta después de buenos entrenamientos y mejor warm up. Creía que podía hacer una buena carrera, pero con tanto lío yendo atrás, alguien me ha tocado y no he podido evitar llevarme por delante a Baldassarri #7, al que he pedido disculpas en la misma pista.