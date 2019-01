¿Modo Dakar, ON!

Por: Dany Fernández

Estamos ad-portas del inicio de la carrera off-road más importante del mundo automovilístico, y por ende, se empiezan a desatar curiosidades y novelones que no se pueden dejar pasar por alto.

Nos robamos esta foto del Presidente de Fedemoto, Carlos Ramírez, quien está en Perú para el Dakar 2019 y allí se encontró con “Lola”, el cuatri de Nico Robledo.

Para empezar, es un gusto confirmar la llegada al parque cerrado de nuestros colombianos MS2R, la dupla cafetera que nos representará en autos; así como Nicolás Robledo y su “Lola” (nombre que le tiene a su cuatrimoto Can-Am Renegade 800); y por su puesto la sorpresa en Moto, Giordano Pacheco, quien luego de haber sufrido un incidente en entrenamiento, cuyo desenlace fue con moto incendiada, ya se encuentra en Lima presentando las revisiones técnicas y administrativas. Estamos a la espera de información de Christian Cajicá, la otra cuota en categoría Quads.

Ella es Suany, lamentablemente no podrá correr el Rally Dakar en esta oportunidad

Por el lado boliviano las noticias no son tan alentadoras. Suany Martínez, su única representante femenina, anunció la no participación en esta edición Dakar 2019 a escasos 3 días del inicio de competencia, ya que no pudo recuperarse de lesiones físicas sufridas hace poco en entrenamiento. Y para el protagonista boliviano, el “Chavo” Salvatierra, ASO lo recibió en lima con tremenda novela: pilotos anónimos solicitaron a la organización NO PERMITIRLE correr en su cuatrimoto Barren Racer 690, alegando ventaja técnica sobre los demás vehículos. Debemos tener en cuenta varias cosas sobre esto. El reglamento Dakar y FIM, tiene como norma que los vehículos participantes deben ser de producción en serie. Si bien Barren Racer no es una marca comercial conocida (al menos en este lado del mundo), sus vehículos están al alcance de cualquier persona. Es decir, no son prototipos. Incluso hay registro de pilotos holandeses que ya han corrido en estos vehículos. Tan es así, que el mismo “Chavo” corrió el Dakar Series “Desafío Inca 2018” en este mismo vehículo. ¿Y ahora de repente el vehículo no es homologado para correr, según ASO?

Este video del “Chavo” Salvatierra, tiene los datos más recientes sobre su enfrentamiento con ASO

El principal favorito a ganar este Dakar en carros, el matador Carlos Sainz, no se queda atrás en esta edición de curiosidades. En sus redes reportó un retraso de 8 horas en su vuelo desde España hacia Lima. 8 horas que ojalá no le pesen en competencia.

A nuestros compatriotas la mejor energía y cuenten con que estaremos muy pendientes de todos ustedes. La “apretada de nalga” está garantizada, como cada año.

Y a los amigos bolivianos, ojalá ASO se ponga serio y respete sus propias reglas de juego.

Pronto más detalles de lo que se vive en este Dakar 2019.

Dany Fernández.

Líder Club Atv_Medellin

Instagram: @dnyfdz