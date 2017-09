Márquez se impone en Misano y comparte honores con Petrux y Dovi

Parace que en Misano, los pilotos que logran la pole en la categoría máxima no pueden llegar a ganar y eso lo comprobamos con Maverick Viñales quien en las clasificaciones marcó el mejor crono, pero en la carrera debió conformarse con un cuarto lugar.

Viñales hizo el mejor tiempo en los cronos, pero eso no fue suficiente para ganar en Misano.

Desde el momento en que partieron Jorge Lorenzo dominó la punta durante 6 vueltas, hasta el momento en que perdió el control de la Ducati y debió conformarse con salir ileso de la caída. En ese momento rodaba por detrás de él otra Ducati, pero la del Pramac a los mandos de Danilo Petrucci, quien era seguido por Márquez y en cuatro lugar rodaba la otra moto de Borgo Panigale con Dovi a sus mandos. Así pasaba a liderar prácticamente toda la carrera el #9 con Dovi y Márquez luchando por el segundo puesto. En el último giro a poco del final, el piloto de Honda logró superar a Petrux para quedarse con la victoria.

Jorge Lorenzo comenzó liderando la carrera, pero pocos giros después abandonaba el trazado como pasajero en un scooter.

La que fuera una victoria para Márquez fue un nuevo segundo puesto para Petrux que esperaba no perder la punta, tras haber remontado desde el puesto 10 hasta liderar casi la totalidad de la carrera, el italiano esperaba que Márquez no arriesgara, pero en cambio el joven español no pudo resistir la tentación y arriesgó un poco para quedarse con la victoria y así fue. Ahora Dovi y Márquez están empatados en puntos y en triunfos por lo que se espera una intensa lucha entre ambos en la próxima fecha del mundial.

El que parecía ganar era Danilo Petrucci quien tomó el liderato luego de Lorenzo y a unas curvas del final fue superado por Márquez.

Si bien las cosas no son lo mismo en Misano sin Rossi, los fanáticos manifestaron su apoyo al piloto de Yamaha y él agradeció las palabras de aprecio de sus seguidores y compañeros de carreras. Se espera que esté de nuevo en acción lo antes posible, pero no es nada fijo que Rossi llegue para la próxima fecha que será el 24 de septiembre en el Gran Premio de Aragón. Por ahora Yamaha informó que este lunes dará a conocer el nombre del piloto que correrá en la moto de “El Doctor”.

Otro que sufrió lo impensable en el final de la carrera en San Marino fue Johann Zarco, quien a pocos metros de la línea de meta perdió el control de la Yamaha del Tech 3 cuando era 7° y debió sobreponerse al impacto para luego tener que empujar su moto hasta la bandera ajedrezada cruzando en el puesto 15 , con lo que sumó el último punto en juego.

Dos suizos y un malayo subieron al podio en Moto2. En la foto Aegerter y Luthi.

En la categoría intermedia, las cosas no se le dieron bien al actual número uno de la general, el italiano Franco Morbidelli quien al igual que otros 14 pilotos, no pudo terminar la carrera en San Marino. Pero en cambio una dupla de pilotos suizos se quedaron con el uno y dos que fue para Dominique Aegerter y Thomas Luthi, mientras el malayo Hafizh Syahrin completó la terna. Aún con el incidente de Morbidelli, se mantiene en el primer lugar de la general, pero la diferencia con Luthi es ahora de solo 9 puntos.

En Moto3, 16 pilotos fueron parte de las bajas del día domingo, así en competencia solo quedaron 15 pilotos y el más rápido de ellos fue Romano Fenati, que disfrutó de los honores con Joan Mir y Fabio Di Giannantonio. Por ahora Mir sigue en el primer puesto de la general y la diferencia lo ayuda a mantener la calma, frente a sus perseguidores.

A continuación una galería exclusiva de nuestro fotógrafo Rainer Herhaus

Una nueva cita con la velocidad, cumplió nuestro Steward García en la Copa Red Bull MotoGP, allí el colombiano fue 10° en la primera manga y sigue en el #11 de la general.

Con el #43 vemos al colombiano, Steward García.