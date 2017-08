Márquez y su salto a la victoria

Este domingo en la República Checa, Marc Márquez partía desde el primer lugar y con él en la primera fila estaban Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Pero además de ser un excelente piloto, Márquez parece que es todo un maestro de la estrategia y lo demostró una vez más en la carrera Flag to Flag del fin de semana en Brno.

Se apagaron los semáforos y la pista aún no estaba totalmente seca, por lo que los pilotos se decidieron pos las llantas de piso mojado y esa fue la lotería que marcó la diferencia de Márquez con respecto a los demás. Entre tanto Lorenzo tomaba la punta de carrera y tras de él rodaba Rossi que poco a poco veía cómo el cielo se tornaba más claro y aparecía el sol. A cuatro giros del inicio, Rossi era el número uno pero en el quinto giro entró a boxes para cambiar de moto y así salió de nuevo a la pista en el puesto 14. Para ese momento, Márquez, que había el primero en cambiar de montura aprovechaba la ausencia de sus rivales para tomar de nuevo la punta de carrera, de donde no se movería hasta el final.

El que no tuvo tanta suerte fue Jorge Lorenzo que al momento de ir por su Ducati para piso seco, perdió mucho tiempo en boxes, pues a pesar de haber recibido el llamado de su equipo, la moto no estaba lista. Así Jorge terminaba la competencia en el puesto 15, mientras Dovi corría con mejor suerte y era 6°.

Ha sido una pena la carrera de hoy. En primer lugar el tiempo ha sido caprichoso y ha parado de llover cuando mejor me sentía pilotando sobre el asfalto mojado. Estaba muy fuerte y creo que hubiéramos luchado por la victoria en estas condiciones. Luego, con el cambio de moto hemos cometido un error, me han indicado que entrara a Pit Lane pero la moto no estaba lista y he perdido muchos segundos que han condicionado toda la carrera. Lo importante es aprender de este error que hemos hecho para que no vuelva a suceder. La cosa positiva del fin de semana es que hemos sido competitivos en todas las condiciones, en seco y en mojado, y ahora llega un circuito donde teóricamente debemos ser fuertes y tendremos que demostrarlo.

Así al final de la carrera en Brno, el podio quedaba en manos de tres españoles, Marc Márquez, Dani Pedrosa y Maverick Viñaels, todos ellos dedicaban su podio al fallecido 12+1, Ángel Nieto.

Estas eran las palabras de Márquez tras la carrera en Brno.

Ha sido un domingo muy especial, porque todos hemos corrido por Ángel Nieto, pero la carrera ha sido muy exigente. En la parrilla de salida, me he arriesgado con el compuesto de lluvia blando trasero. Pensaba que me daría un extra de agarre para las cinco primeras vueltas, antes de entrar a cambiar de moto, pero no ha sido así. Enseguida he empezado a sufrir mucho y he perdido muchas posiciones. Cuando lo he visto, he decidido inmediatamente entrar en boxes y arriesgarme con los neumáticos lisos. Cuando he vuelto a carrera, sinceramente todavía estaba demasiado encharcado en algunas partes del circuito y casi me caigo en la primera vuelta. Cuando hay una carrera flag to flag, es muy difícil recuperar las sensaciones de nuevo en la moto, pero he intentado entender rápidamente el nivel de agarre. Sinceramente, hoy he tomado algunos riesgos, pero era uno de esos días en los que tienes que hacerlo.