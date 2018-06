Lorenzo logra un doblete de lujo en Catalunya

Luego de un fin de semana de triunfo en Mugello, sobre la Ducati, Lorenzo reafirma su buen momento con la primera pole desde su salida de Yamaha y la victoria en el gran premio catalán.

En la primera jornada de entrenamientos, Rossi, era quien mandaba la parada en terreno español, que recientemente sufrió unos cambios considerables al ser asfaltado en su totalidad y la curva donde falleció Luis Salóm volvió a ser puesta en servicio, con algunas modificaciones pensando en la seguridad de los pilotos. Con el paso de las salidas a pista, los opcionados por la pole fueron variando poco a poco, pero el sábado, fue Lorenzo el que impuso su ritmo y marcó el mejor crono de la jornada, compartiendo la primera fila con Marc Márquez y Andrea Dovizioso, Rossi debía conformarse con la tercera fila desde donde partiría en el puesto número 7. Viñales, Iannone y Petrux ocupaban la segunda fila y Rossi compartía la suya con Zarco y Rabat.

Un mal comienzo de Lorenzo, dejó abierta la puerta a Márquez y Iannone.

Para este momento, aún seguía en competencia Dovi y luchando por los puesto de punta, Iannone y Pedrosa.

Una vez se apagaron los semáforos, Márquez aprovechó el momento y tomó la punta con Iannone tras de él, mientras Jorge se quedaba con el tercer puesto. Pero la dicha para el de Suzuki, duraría poco, pues al tratar de hacer una maniobra de adelantamiento lo que hizo fue perder puesto y desde allí comenzó a ir para atrás. Por su parte Lorenzo volvía a la cabeza de carrera y desde ese momento no lo dejaría en manos de nadie, ni de Márquez que trataba de darle alcance por todos los medios, ni de Dovi que en su deseo de llegar a la punta, perdía el control de la Ducati y quedaba por fuera del podio, de los puntos y de la competencia, sumando así su tercer cero en lo que va del año. Así el que ganaba en esta carrera llena de abandonos y caídas era Valentino que para ese momento era el cuarto en la general, quedándose con el puesto de su compatriota y asegurando un lugar en el podio.

Rossi se ubicó en el cuarto lugar y allí permaneció hasta la caída de Dovi, quedándose así con el tercer puesto.

Al final de la carrera el balance incluyó un gran porcentaje de bajas, de los 26 que comenzaron, solo 14 vieron la bandera en la línea de meta, el caso más curioso fue el de Tito Rabat a quien se le incendió la moto y tuvo que abandonar. A diferencia de carreras anteriores la moto del Avintia Reale (Tito Rabat) abandonó sus colores tradicionales para llevar solo blanco y negro, como muestra de respeto al fallecido piloto Andreas Pérez, quien corriera con su mismo equipo en el CEV.

Jorge Lorenzo volvió a bajar su martillo y al final de la carrera en Montmeló dijo:

La victoria de hoy ha sido realmente bonita! Hemos demostrado que podemos ganar no solo liderando toda la carrera con una buena salida, sino que también sabemos remontar y superar a rivales. En realidad ha sido una carrera complicada porque he salido mal y he perdido bastantes metros respecto a Márquez, pero he mantenido la calma y he pensado que la carrera era larga. No ha sido muy difícil superar a Marc porque tenía algo más en la frenada pero él ha estado siempre ahí hasta el final. Tenemos un paquete muy competitivo y creo que esta es la Ducati más completa de siempre: tanto Dovizioso como yo hemos sido siempre competitivos esta semana. Tenemos que aprovechar esta situación porque la Desmosedici ahora funciona bien en casi todas las pistas, no consume demasiado el neumático, y esto es una gran ventaja. Ahora hay que disfrutar de la victoria y a partir de mañana pensar en la próxima carrera