Lo que nos dejó Misano

Un fin de semana de carreras en Misano Adriático, no solo nos dejó los gratos momentos del show mundialista, también hubo dominio italiano, controversia y muchos pilotos en el suelo, incluyendo a nuestros representantes en la copa Red Bull.

Además de la presencia de las tres categorías del Mundial de Velocidad, en Misano estuvieron presentes los pilotos de la Red Bull Rookies MotoGP y allí los dos colombianos que nos representan, llegaron con las mejores energías para asumir el reto de la única carrera del fin de semana.

Como siempre, Rainer Herhaus compartió con nosotros las fotos del Gran Premio de Misano y de los Colombianos en la Red Bull Rookies

Los puestos de largada para la carrera sabatina, dejaron a Can Öncu con la pole, mientras Steward García se quedaba con el 6° lugar y Nicolás Hernández partía desde el número 18, en una grilla con 22 participantes. Las clasificaciones se realizaron en piso seco, con una temperatura ambiente de 26°C, y una humedad del 68%.

Lamentablemente este fin de semana no fue el mejor para Hernández y García, ambos quedaron por fuera de carrera.



El sábado las condiciones de carrera eran buenas, en términos de clima y temperatura, pero no fueron así para los colombianos que no pudieron llegar al final de la competencia. El primero en quedar por fuera fue Steward García, a quien le faltaron 15 de las 17 vueltas, lamentablemente el #43 no pudo sumar en esta oportunidad, pero por fortuna salió ileso de la caída. Por su parte Nicolás Hernández quedó por fuera cuando solo restaban 5 giros para el final, pero también el joven piloto no sufrió ninguna lesión durante el incidente.

García, como siempre acompañado de su padre.

La carrera quedó en manos de Can Öncu, quien compartió honores con Filip Salac y Adrian Carrasco. 6 fueron los pilotos que no cruzaron por la línea de meta.

Al final de la cita en Misano, Can Öncu sigue liderando, Steward García es 8° en la general y Nicolás Hernández ocupa el puesto 22 entre los 24 competidores.

Tripleta italiana domina en Misano

Estos tres italianos fueron los protagonistas en Misano. Dovi en MotoGP, Bagnaia en Moto2 y Dalla Porta en Moto3

Comenzamos por la categoría reina, donde Lorenzo partió desde la pole pero eso no fue suficiente para quedarse con la victoria. Una lucha entre los pilotos de Ducati y Márquez hizo que el ambiente se calentara en la punta de carrera. Sobre pasos entre Lorenzo y Márquez le dieron una ventaja importante a Dovi que se afianzaba en la punta de carrera, así fue que llegó el final por la lucha por el podio para el #99, cuando perdió el control de la Ducati y se fue al piso, dejando un cupo en la terna que fue para el británico Cal Crutchlow. De nuevo las Yamaha se vieron afectadas por el cambio de temperatura entre el warm up y la carrera, finalmente Viñales terminó quinto y Rossi 7°, cediendo el segundo puesto en la general, que ahora es para Dovi, mientras Márquez se afianza en el primer puesto. Al final de la cita en Misano, tres pilotos no vieron la bandera a cuadros, Stefan Bradl, Pol Espargaró y Xavier Simeon. Lorenzo volvió a la acción, pero llegó a sumar, pues terminó en el puesto 17.

Bagnaia se queda con la victoria de Moto2 en Misano

En Moto2 hubo una intensa carrera con lucha por el podio y una que otra situación al límite, pero lo que fue un lunar en la cita de la categoría intermedia fue el comportamiento de Romano Fenati, quien parece no haber podido aprender a controlar su carácter y esta vez cruzó los límites, siendo sancionado con bandera negra, por pilotaje irresponsable luego de un momento de calentura con Stefano Manzi a quien dio alcance para apretar con su mano izquierda la leva del freno de Manzi. Por tal motivo Fenati fue suspendido por dos Grandes Premios. El comportamiento de Romano respondió a una situación que llevó a los dos pilotos a salir de pista, pero no era para reaccionar de esta forma, finalmente Manzi perdió el control de su moto y quedó fuera de carrera. Las reacciones sobre lo sucedido en Moto2 llegaron de todos lados, incluso en la rueda de prensa en MotoGP los pilotos fueron cuestionados sobre el hecho y los tres opinaron al respecto, siendo Crutchlow el más fuerte en sus comentarios.

Este fue el momento en que Fenati accionó la leva del freno de la moto de Manzi

La carrera quedó en manos de Francesco Bagnaia, quien además salió desde la pole y lideró toda la competencia. Con él subieron al podio Miguel Oliveira y Marcel Schrotter. Con este resultado Bagnaia sigue sumando puntos y se mantiene en el primer lugar, pero la diferencia con Oliveria es solo de 8 puntos. Nada está escrito por ahora en la categoría intermedia.

Dalla Porta se impone en una accidentada carrera

En una cita donde los accidentes fueron protagonistas, Lorenzo Dalla Porta logró su primera victoria mundialista.

Cuando apenas se cumplía la primera vuelta de la carrera de Moto3, un accidente múltiple se produjo entre los pilotos que seguían a los de la punta, quedando por fuera 5 de ellos, por fortuna sin consecuencias físicas.

Al final de la carrera con Dalla Porta subieron al podio Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio, el gran perdedor de la cita en Misano fue Marco Bezzecchi quien a dos giros del final perdió el control de su máquina y se fue al suelo, perdiendo los puntos y lo más importante, el primer lugar de la general, que volvió a las manos de Jorge Martín.