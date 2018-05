Le Mans, la siguiente parada de MotoGP

Una vez más los pilotos del mundial de velocidad tienen una cita con los seguidores y esta vez, es en el trazado de Le Mans en Francia, allí Johann Zarco busca la victoria en casa y la primera en la categoría reina, pero Márquez puede ser quien le impida este sueño al piloto galo.

En la rueda de prensa, previa al Gran Premio, los invitados fueron Márquez, Zarco, Iannone, Rossi, Petrucci y Aleix Espargaró., quien anunció su renovación por dos años más, con Aprilia.

El encargado de abrir la charla con los medios fue Márquez, quien dijo que la lucha está muy pareja, son varios los pilotos y equipos que pueden pelear por el título, por lo que su objetivo es #luchar por el podio”. Luego fue el momento para el piloto de casa que dijo estar extramotivado, la confianza en la Yamaha y el hecho de correr en su tierra es para Zarco una oportunidad de sumar su primer triunfo en MotoGP, recordemos que con los puntos que tiene en su haber, Zarco es segundo en la general.

En el caso del piloto de Suzuki, Andrea Iannone, sumar dos podios en cuatro carreras es un buen presagio para el italiano, quien dijo que en pocos días confirmará si ha de seguir con Suzuki el año que viene. Otro italiano que llegó a la cita con la prensa fue Rossi, que reconoce que el trazado francés es bueno para las Yamaha, pero también afirmó que llegan al circuito en momento difícil, cuando no son muy rápidos. Por su parte Petrucci, no estaba muy feliz, pues perdió el puesto en el podio de Jerez a dos vueltas del final de la carrera, además no sabe aún cómo pintará su futuro, por lo que ha declarado que siempre da el 100%, así que ahora tendrá que dar el 101%.

Finalmente, el tema de la renovación por dos años con Aprilia, era sin duda la noticia que le daba relevancia al español Aleix Espargaró, quien afirmó que estar más de dos años con un equipo puede ayudarlo a crecer como piloto.

Dovizioso no estuvo en la charla con los medios, pero es otro que está pendiente de los últimos detalles para firmar de nuevo con Ducati, recordemos que él tuvo un excelente papel en el mundial del 2017, por lo que seguro la marca de Borgo Panigale, no querrá dejarlo ir.

Como siempre hubo espacio para las preguntas de los fanáticos y esta vez a Márquez le sacaron una sonrisa, al querer saber cuál había sido el rumor más loco sobre él, a lo que contestó que alguna vez dijeron que era homosexual. Rossi fue cuestionado sobre la pasión que le sigue al motociclismo, es decir, el fútbol y ante la ausencia de Italia cuál será el equipo al que va a apoyar en el mundial, a lo que Rossi dijo enfáticamente que era una lástima que la camisa azul no estuviera en el campo de juego, por lo que no era lo mismo y no apoyaría a nadie más.

Por ahora solo nos resta seguir el desarrollo de esta nueva cita de la velocidad mundial y compartir con ustedes cada momento de ella.