Las motos del Dakar listas para el 2019

Son 138 los pilotos de motos que se darán cita en Lima, para tomar la partida del Dakar en la versión del 2019, entre ellos el colombiano Giordano Pacheco, pero a diferencia de otros años la competencia cada vez es más fuerte y no son solo los tres pilotos de KTM que han sido los número uno en los tres últimos años, los que disputarán la punta, para acabar con el dominio de la marca naranja desde el año 2000.

Este año Yamaha y Honda siguen estando en la pelea por ese primer puesto que les ha sido esquivo en los últimos años y que con sus pilotos y cada vez mejores máquinas, quieren volver a conquistar.

Yamaha tiene en su punto de mira a Adrien van Beveren, con un 6° lugar en 2016 y un 4° en el 2017, Adrien parece no rendirse a pesar de haber tenido que abandonar en el 2018 durante la etapa número 10, cuando era un serio aspirante el título. Otros que pueden estar muy fuertes en esta nueva versión son Xavier de Soultrait (Yamaha) o el chileno Pablo Quintanilla quien con su Husqvarna no tiene nada que envidiar a sus rivales. Kevin Benavides sobre la Honda o Joan Barreda siguen sonando entre los favoritos. Pero como esta competencia no solo es de velocidad, pues también la suerte y la estrategia juegan un papel muy importante, hay más cartas en la baraja como los pilotos de KTM, por fuera de la escuadra oficial, Hero o Sherco.

Cajicá se enfrentará de nuevo al reto del Dakar, le deseamos la mejor de las suertes.

Por ahora solo esperamos que llegue el 7 de enero para comenzar con la acción de una de las carreras más exigentes del mundo, deseándoles a: Nicolás Robledo, Christian Cajicá, Giordano Pacheco y Mauricio Salazar, la mejor de las suertes en esta nueva versión.

Como una nota al margen, les contamos que a pesar de las constantes enfermedades que en este 2018 ha padecido Laia Sanz, la española si estará en el Dakar sobre su KTM. Ella ha demostrado ser una guerrera y es por ello que con tan solo un mes de preparación la campeona del mundo de enduro y trial, se enfrentará una vez más a esta competencia.

Laia no estará al 100% pero como la guerrera que es, estará presente en la largada en Lima en enero del 2019