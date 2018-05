Las caídas marcaron la diferencia en Le Mans

Un fin de semana en tierras francesas acabó de terminar, tras el gran premio en Le Mans, allí los asistentes esperaban con ansias, poder ver el salto mortal de Zarco en lo que pudo haber sido su primera victoria en la categoría reina, luego de hacer la pole en el circuito de casa. Pero como comienza la carrera no es igual a como termina y fue así como una serie de eventos inesperados determinaron el resultado final en el #FrenchGP.

Como acabamos de mencionar, la pole en la máxima categoría fue para Johann Zarco, quien alcanzó a hacer ilusionar a los franceses con una posible victoria en el circuito galo, pero poco les duró la dicha y debieron conformarse con una lucha por el podio, pues el que lideraba la carrera era Jorge Lorenzo, mientras Zarco buscaba quedarse con un puesto en el podio. La lucha constante por los primeros puestos dejaron a Lorenzo por fuera de la terna y a Zarco por fuera de carrera, luego de cometer un error en la traumática curva 8, que cobró varias víctimas.

Dovi también se sumó a la lucha por el primer lugar, pero no fue el día de suerte para el italiano que luego de renovar contrato con Ducati, perdía el control de la moto y también quedaba fuera de carrera. Otro italiano que no llegaría a ver la bandera a cuadros y no sumó ni siquiera un giro en Le Mans, fue Iannone, con la Suzuki.

Poco a poco fueron sumando vueltas y Márquez se fue ubicando cada vez más adelante, hasta quedarse en solitario con la punta, de forma que solo quedaba luchar por el puesto dos y tres del podio, que al final quedó en manos de dos pilotos italianos, Petrucci con la Ducati del Pramac en segundo lugar y Rossi con la Yamaha en el tercer puesto del podio.

Ante los recientes mal entendidos entre Rossi y Márquez, la celebración no incluyó la típica selfie de Márquez en el podio, con sus compañeros de celebración, pero por fortuna esta vez no se presentó ningún hecho controversial en carrera o que debiera ser estudiado por la organización de la misma.

Con el resultado final, Zarco dejó de ser el número uno en la general, que ahora domina Márquez, seguido por Viñales y en tercer lugar quedó Zarco. Rossi es cuarto y la quinta plaza es para Danilo Petrucci, del que se ha hablado mucho, pues también logró partir desde la primera fila, pasando por la Q1 y luego haciendo un muy buen crono en la Q2.

En resumen, luego del GP de Francia, uno de los más favorecidos ha sido Petrucci, quien vuelve a ser el objetivo del punto de mira de los periodistas, que ahora ven como el mismo Luigi Dall’igna comentó que de seguir así, se merece una Ducati oficial. Al parecer son tres los aspirantes a la Ducati oficial, entre los que se suman a Danilo, Miller y Lorenzo.

En Moto2, la pole fue para el pupilo de Rossi, Francesco Bagnaia, quien además de llevarse el reloj de la primera posición en la grilla de partida, hizo una carrera perfecta sumando su tercera victoria del año, en solo cinco salidas a pista. Consolidando su puesto en cabeza de la general, con 25 puntos de más sobre Miguel Oliveira. El podio en Francia lo compartió el italiano con Álex Márquez y Joan Mir, que sumó así su primer podio en la categoría intermedia.

La que fue una carrera de locos, fue la de Moto3, donde hasta un poco de motocross tuvo que hacer uno de los pilotos para poder seguir en competencia. Para disfrute del Ángel Nieto Team, su piloto Albert Arenas, fue el vencedor, compartiendo honores con su compañero de escuadra, Andrea Migno que fue segundo y en tercer puesto quedó Marcos Ramírez, tras la sanción a Niccolo Antonelli, por sobrepasar los límites de la pista.

Este fue el podio de Moto3 en el Gran Premio de Francia, uno y dos para el Ángel Nieto Team.