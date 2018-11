La quincena de la arena – Dakar 2019

Este 27 de noviembre, en la Embajada de Perú, en Francia, se realizó la rueda de prensa donde se presentó oficialmente la ruta que cubrirá el Dakar 2019 y es por ello que nuestro amigo y colaborador, Dany Fernández, ha escrito una nota sobre lo que fue esta presentación y los cambios que implicará para los participantes del Rally 2019, correr en un solo país.

Dany es un apasionado por los cuatris y por los deportes a motor, además es un fiel seguidor del Dakar y de los pilotos colombianos. Agradecemos su aporte.

Crédito fotos: ASO / DPPI / Frederic Le Floc’h

La quincena de la Arena

Por: Dany Fernández

Fue presentado oficialmente el Rally Dakar 2019 con todas sus etapas y se llevará a cabo entre el 6 y el 17 de enero del próximo año. Así es, a partir del Puente de Reyes estaremos pendientes de cada uno de nuestros compatriotas que desafían la competencia a motor más peligrosa de todas.

Cada etapa está diseñada como un filtro brutal, pensada y trazada para poner a prueba todas las habilidades físicas y mentales de los pilotos sobre sus caballos de acero. Serán 3.623 kilómetros de “especial” más miles de kilómetros en enlace, divididos en 10 etapas (1 maratón, 1 semi maratón y 1 día de descanso).

Y no solo es la ruta, es la organización. De entrada, la primera etapa evaluará a los novatos: con orden de salida de primeros, tendrán la oportunidad de no distanciarse de los pilotos experimentados. Sin embargo, los que seguimos cada año el Dakar, sabemos que esto es una “carnicería”, pues los rookies corren un alto riesgo de perderse del camino al no tener indicios (huellas) para seguir. Para la segunda etapa, primero saldrán los autos, lo que se traduce en riesgo inminente de dificultades muy altas por los rastros en la ruta dejados por los mismos.

Novedad: aquellos vehículos (autos, camiones y SxS -no aplica para motos y ATV-) que por x o y motivo abandonen la competencia antes de la etapa maratón, podrán REINCORPORARSE luego del día de descanso (semi maratón), identificados con placa naranja y con tabla de tiempos paralela a la principal; so pena de no largar en ninguna etapa restante junto con los primeros 25 en carrera central. Es decir, ASO brinda una segunda oportunidad por “el honor”.

Con la presencia de Xavier de Soultrait, Mathieu Baumel, Nani Roma, Carlos Sainz y Sébastien Loeb, se presentó oficialmente la ruta Dakar 2019 en la embajada de Perú en París.

Aumenta el flujo de SxS. Con 30 vehículos inscritos, este Dakar es hasta hoy la versión con mayor participación de la nueva generación de vehículos offroad. Así mismo, las mujeres al poder. 17 mujeres se le midieron al reto Dakar.

Tremenda carrera nos espera, y como siempre, los aficionados estaremos firmes apoyando a los colombianos que se atreven a correr el Rally Dakar.