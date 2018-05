Jonathan Rea podría dar el salto a MotoGP

El piloto británico, no solo conquista los corazones de los amantes del Superbike, también parece que algunos equipos del mundial de MotoGP lo han contactado para que piense en dar el salto a la categoría reina de la velocidad.

Por ahora lo que se ha escuchado en el paddock del WSBK ha sido especulación, pero recientemente el manager de Rea ha sido el que ha dicho a la prensa que el número uno del Superbike, estaría siendo contactado por algunos equipos del mundial de velocidad, entre los que incluso hay unos oficiales, para que el #1 de el salto a una nueva categoría.

Actualmente el piloto corre con Kawasaki, y ha sido con ellos con quienes ha conseguido 44 victorias, además de tres títulos consecutivos.

No es un secreto que Rea ha pensado en hacer un cambio, pero si lo va a ejecutar sería de la mejor manera, tal y como él mismo lo ha dicho:

Mi sueño es estar ahí, pero ya están los mejores pilotos del mundo, así que, si voy, necesitaré un buen conjunto. Tendría que compensar una gran falta de experiencia con esas motos, los circuitos y los neumáticos. Tengo cero interés cero por ir con un equipo privado cuando hay pilotos oficiales que tienen un conjunto mejor. No me motiva estar en el paddock y ser otro tipo más, quiero medirme de forma justa con los mejores pilotos del mundo. Siendo sincero, con 31 años no creo que vaya a tener la oportunidad .

Adicionalmente para todos está claro que el WSBK se ha vuelto un campeonato donde no hay muchas posibilidades de ganar si no corres en las Kawasaki o Ducati oficiales, por lo que el “show” ha visto una reducción entre sus seguidores, lo que se hace evidente en muchas carreras donde las tribunas no llegan a llenarse. Este hecho hizo que Dorna incorporase el tema del cambio de partida en la segunda carrera, al tiempo que ha impuesto algunas restricciones técnicas, pero Rea sigue siendo imbatible.

Esperemos qué nos depara el futuro, por ahora el Mundial de Superbike llega a la cita de casa, para tres de los principales protagonistas, Rea, Sykes y Davies, quienes tendrán una nueva oportunidad de medir fuerzas, esta vez en Donington Park. Allí también veremos de nuevo en acción a Yonny Hernández, quien en la pasada fecha puntuó en una de las dos mangas del fin de semana.