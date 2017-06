Tripleta italiana en Mugello

Las tres categorías del Mundial de Velocidad, en el Gran Premio de Italia fueron para pilotos de casa, sin duda un show que no se borrará de la memoria de los asistentes a la cita en Mugello.

Desde la categoría más chica a la reina los tres podios ondearon en lo más alto el tricolor italiano, en Moto3 con Andrea Migno, en Moto2 con y en MotoGP con Andrea Dovizioso.

En la categoría reina la primera fila era comandada por Viñales, Rossi y Dovizioso, pero al apagarse los semáforos “El Doctor” tomaba la delantera y eso le aumentaba de inmediato la temperatura a las tribunas que comenzaban a dispersar su famoso humo amarillo. Poco duró la dicha de Rossi y sus fanáticos que vieron con asombro a la Ducati de Jorge Lorenzo, quien de forma tomar la punta de carrera pero al igual que con Valentino la dicha fue efímera y a diferencia del italiano Lorenzo perdía cada vez más posiciones entre el grupo de carrera, mientras el #46 seguía luchando contra viento y marea por un puesto en el podio.

Viañles se quedó con el puesto de Rossi y así llegó hasta la punta.

Poco a poco los que estaban muy activos en la pelea por los puestos de la tripleta eran Viñales, Dovi, Rossi y Petrucci. Pero correr en casa parece ser un estimulante muy poderoso para los italianos que vieron como Dovi superaba a Viñales para quedarse con la punta de carrera. Luego era el turno de Petrucci que daba caza a Rossi y se ponía a rueda del español que cometía un error en la curva 14 para perder allí el puesto con el piloto del Ducati Pramac. Pero el número uno de la general sabía que no jugaba de local y exprimió a fondo la Yamaha para quedarse con el segundo lugar. Así estaba sentenciado el orden del podio que celebraría en Mugello con Dovizioso a la cabeza para marcar un hecho histórico en el trazado de Mugello donde desde el el 2009 no ganaba Ducati y era la primera vez que un italiano ganaba allí en una moto italiana.

Danilo Petrucci hizo un carrerón en Mugelo y llegó hasta el podio.

Pero la lucha no solo se vivió en la punta de la competencia, en los lugares de atrás hubo mucha acción y varios abandonos. Álvaro Bautista y Marc Márquez fueron protagonistas del show con su duelo por el quinto puesto, que finalmente quedó en manos de Bautista. Johann Zarco fue 7° y octavo Lorenzo, noveno Pirro y décimo Iannone. En la última vuelta los que pagaron los platos rotos fueron Dani Pedrosa y Cal Crutchlow quien fue golpeado por el español, quedando por fuera de la carrera y de los puntos, por fortuna sin consecuencias que lamentar. Los hermanos Espargaró fueron los otros dos que no vieron la bandera a cuadros, pero al igual que los sus similares no sufrieron lesiones.

El mundial sigue liderado por Viñales con 105 puntos, seguido ahora por Andrea Dovizioso con 79 puntos y en tercer puesto Valentino Rossi con 75 en su libreta.

Jornada preciosa que había empezado muy mal porque he pasado una noche casi sin dormir por una intoxicación alimentaria. No tenía mucha energía física, pero sabía que la moto estaba lista porque hemos trabajado mucho durante el fin de semana y he notado mucho el apoyo de todos los fans, de mi fisioterapeuta, de mi familia y esto ha hecho la diferencia. A pesar de no estar al 100%, he sido capaz de gestionar la carrera a pesar de no ser el más rápido de todos, pero he hecho una estrategia perfecta, conquistando la primera posición en el momento justo. He pilotado de manera fluida, sin forzar en exceso y esto ha marcado la diferencia porque Mugello es una pista muy exigente físicamente. Finalmente lo hemos conseguido: ganar en Mugello es algo realmente especial

Claudio Domenicali (Administrador Delegado de Ducati Motor Holding)

El resultado de hoy es magnífico y es la recompensa al trabajo y sacrificio que todos han hecho en Ducati Corse durante estos meses y por lo tanto esta victoria es para ellos. En Mugello hemos visto dos Ducati y dos pilotos italianos en el podio, con Andrea en lo más alto, en una carrera preciosa, en la que ha ganado el mejor. Hoy teníamos una moto extraordinaria y Dovizioso ha obtenido un resultado excepcional. Es el fruto al gran trabajo del equipo y creo que todos los italianos estarán orgullosos”.

En la categoría intermedia, donde corre nuestro representante Yonny Hernández, Mattia Pasini se llevó su primera victoria. En una última vuelta de infarto el italiano hizo dos sobrepasos que lo llevaron a lo más alto de podio. Recordemos que tras 8 años en la categoría intermedia, el piloto italiano finalmente logró el objetivo del triunfo.

Desde la pole había partido su compatriota Franco Morbidelli, pero la fortuna no fue para él durante la carrera y quedó por fuera del podio que completaron Thomas Luthi y Alex Márquez. Esta vez Morbidelli debió conformarse con el cuarto lugar, sumando puntos que lo mantienen primero con 13 puntos de ventaja.

Por su parte Yonny Hernández dejó de sumar en la cita italiana, al quedar en el puesto 17 de la tabla y 16 en la general.

Así se expresó Yonny tras el resultado en Mugello:

Descontento por el resultado, pensábamos acabar mucho más adelante. He tenido problemas en la recta con el motor, no tenía suficiente potencia para adelantar. El ritmo de carrera fue menor al esperado, pero me tocaba trabajar mucho en los tres primeros sectores para que luego como mucho me adelantara sólo un piloto en la recta. Yo ahí no he podido adelantar a nadie. Lo hemos dado todo y no ha sido posible puntuar. Espero que en Barcelona las cosas vayan mejor, es un circuito que me gusta y espero optar a un mejor resultado.

En Moto3 otro de los pilotos de casa se llevó los máximos honores y se trató de Andrea Migno que compartió podio con Fabio Di Giannantonio y Juanfran Guevara. Recordemos que allí la pole había sido para Jorge Martín, que fue penalizado con varios puesto y debió partir desde la casilla número 13.

Como es costumbre en la categoría chica, las emociones se llevan al límite y como una prueba no apta para cardíacos fue el término de la prensa oficial, para describirla.

La carrera resultó una locura, de difícil análisis. La prueba no se separó en grupos, todos los pilotos rodaron juntos y se sucedieron los adelantamientos, muchos adelantamientos. De estar 1.º, tras una frenada, cualquier piloto podía salir 7.º de la misma. Claro ejemplo de ello fue lo que le sucedió a Nicolo Bulega (Sky Racing Team VR46): tras pasar líder a falta de 5 vueltas para el final, debido a las aspiraciones, terminó el primer parcial en 13.ª posición.

Al final el Sky VR46 celebró la victoria en la categoría chica, que sigue liderando el español Joan Mir.

Disfruta de la Galería de Rainer Herhaus con Yonny Hernández como protagonista

Al apagarse los semáforos Rossi tomó la delantera. Álvaro Bautista se quedó con el puesto #5. Andrea Iannone superó a Jorge Lorenzo La celebración en el box de Ducati con el vencedor de MotoGP