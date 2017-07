Gran Premio de Alemania – Resumen

Nuevamente un fin de semana lleno de adrenalina se vivió en tierras europeas de la mano del Gran Premio de Alemania, donde los resultados cambiaron nuevamente la tabla de posiciones de la general.

Para este momento, los pilotos del Mundial de Velocidad deben estar iniciando su descanso veraniego y es por ello que durante unas semanas no tendremos noticias sobre MotoGP, pero por ahora los dejamos con el resumen de lo vivido en la pista germana.

Con una cifra de 7 triunfos seguidos para Marc Márquez en Alemania, la balanza estaba muy inclinada a su favor este domingo 2 de julio, además el piloto de Honda partía desde la pole lo que sin duda era un punto más a su favor en el circuito de Sachsenring. Allí nuevamente brilló en medio de un día lleno de nubarrones y desde el momento en que se apagaron los semáforos, impuso su ritmo y se quedó con la octava victoria en seguidilla para él. Si bien en algún momento el piloto de casa, Jonas Folger sobre la Yamaha del Tech3 lo llegó a inquietar por unos instantes, al asumir la cabeza de carrera durante 5 giros, pero el de Honda aceleró a fondo, superó a su rival y se quedó con el triunfo marcando una distancia con su perseguidor de más de 3 segundos. Con ellos subió al podio Dani Pedrosa.

Si bien Folger no se llevó la victoria, si puede decir que su nombre ha quedado en la historia del motociclismo, al ser el alemán con el mejor resultado en la historia de MotoGP en Schasenring.

Valentino Rossi, quien había combatido con muchos rivales para tratar de llegar al podio rodaba cuarto, cuando fue superado por su compañero de equipo a 10 vueltas del final, tras una remontada muy interesante, Viñales se quedaba con el #4 y Rossi con el 5° en el GP de Alemania.

Entre tanto Dovizioso pasaba de los puestos de punta a tratar de conservar sus lugares en la carrera para finalizar con la mayor cantidad de puntos, debido a la pérdida de agarre de la llanta trasera, a fin de mantenerse en el primer puesto de la general, pero debió conformarse con el 8° lugar.

Con este final de carrera, Marc Márquez es ahora el número uno de la general con 129 puntos, seguido por Maverick Viñales con 124, Andrea Dovizioso es tercero con 123, Rossi es cuarto con 119 y Dani Pedrosa es el #5 con 103 unidades.

Son ya 9 carreras en lo que va de la temporada y 6 de ellas han sido para Franco Morbidelli, quien en el 2018 estará con el Marc VDS en la categoría máxima.

Si bien el piloto italiano tiene un desempeño en la pista que es envidiable, la suerte en Alemania jugó de su lado al abrirle campo hacia la victoria tras las caídas de sus principales rivales. Alex Márquez y Tom Luthi fueron dos de los perjudicados con los incidentes. Pero por su parte el piloto de KTM, Miguel Oliveira llegó a inquietar un poco al italiano, pero al final se quedó con el segundo lugar del podio, que a su vez compartieron con Francesco Bagnaia, sumando puntos que lo dejan a mitad de año como el mejor debutante a la fecha.

Como dato curioso, se informó en Alemania que Matia Pasini perdió el podio en el GP de Catalunya, por usar un aceite no especificado en el regalmento, por lo que Tom Luthi asume el segundo lugar en esa carrera y con ello suma 4 puntos más. En la general Pasini perdió el quinto lugar y sube allí Bagnaia.

Lamentablemente para Yonny Hernández, este fin de semana no sumó puntos (fue 17) y una caída en las prácticas libres afectó su clasificación, por lo que el colombiano parte a sus vacaciones con el deseo de mejorar los resultados una vez regresen a las competencias.

En el desarrollo de la carrera, Yonny escaló cinco puestos con relación a la ubicación de partida, pero no fue suficiente para sumar.

Estas fueron sus palabras al final del día domingo:

El resultado no es el que busco, pero hemos encontrado la puesta a punto tarde. En carrera me he sentido mejor y he bajado mis tiempos. La pérdida del entrenamiento del viernes por la caída la hemos notado. Pero hemos mejorado el ritmo y nuestros cronos y hemos terminado. Lástima que cometí un error y perdí el contacto por los puntos. En vacaciones sigo entrenando fuerte para Brno.