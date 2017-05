Dovi manda en la FP2 de MotoGP en Le Mans

Tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Francia, que se han disputado hoy en el circuito Bugatti de Le Mans, Andrea Dovizioso se ha clasificado en la decimotercera posición mientras que su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, ha finalizado la jornada en decimoséptima posición.

Andrea Dovizioso ha hecho un gran trabajo en la sesión de esta tarde bajo una intensa lluvia y ha logrado el mejor tiempo en el FP2 con un crono de 1’41”673. Por la mañana, el piloto italiano del Ducati Team no ha montado la llanta slick en la FP1 cuando la pista se estaba secando y finalmente ha quedado fuera del Top10.

Por su parte, Jorge Lorenzo ha protagonizado una primera sesión muy positiva en condiciones mojadas pero ha probado la llanta slick cuando quedaban pocos minutos para acabar y al final del día se ha clasificado en decimoséptima posición. Por la tarde no ha conseguido tener buenas sensaciones y no ha mejorado el tiempo.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 1’41”673 (13°)

“Estoy contento de acabar primero en la segunda sesión del día y menos mal que he conseguido llevar la moto al box sin consecuencias porque he estado a punto de caerme en las últimas vueltas. He apretado fuerte porque sabía que un crono de 1’41 y 3 hubiera sido suficiente para entrar en el Top10. Lo he intentado hasta el final, pero he forzado demasiado y he perdido la rueda delantera en la frenada de la última curva. A parte de esto, hoy las condiciones de la pista eran realmente complicadas, pero en cambio el agarre era bastante bueno. La Ducati va bien en mojado y hemos afrontado las dos sesiones del día con calma: vuelta tras vuelta las sensaciones han mejorado y he conseguido buenos tiempos. Estoy satisfecho del FP2 pero igualmente espero que mañana el asfalto esté seco”.

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 1’41”947 (17°)

“Hoy he tenido sensaciones opuestas por la mañana y por la tarde. Por la mañana, con poca agua, me he encontrado muy bien. Sin apretar al máximo he conseguido ser de los más rápidos con relativa facilidad, pero cuando se ha empezado a secar la pista hemos puesto el neumático de seco un poco tarde y no me he encontrado tan bien. Había algunos parches de agua, no he querido arriesgar y esto nos ha dejado fuera de la Q2 de momento. Por la tarde, en cambio, no me he sentido demasiado bien, había mucha más agua, no hemos encontrado la configuración ideal y notaba que me faltaba mucho agarre. Mañana veremos si podemos encontrar el setting justo que nos permita ser competitivos sea cual sea el estado del asfalto y del tiempo”.