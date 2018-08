Finales épicos en MotoGP y Moto2

Terminaron las vacaciones de verano para los pilotos del mundial de velocidad y tras su paso por la República Checa, los que más celebraron fueron los pilotos e integrantes del equipo Ducati Oficial, con la pole de Dovi y el triunfo del italiano, más el segundo lugar de Lorenzo.

Tal y como predijo el viernes, Marc Márquez, el #04 era “el tapado” y no se equivocó, pues a pesar de que Rossi dominó algunos giros de la carrera, Dovi supo administrar bien sus llantas y logró así quedarse con la victoria.

A 6 giros del final, la carrera era un tanto monótona y parecía no tener nada que le sumara al espectáculo, pero nos equivocamos y fue así cuando Lorenzo atacó con todo y superó a Márquez y Dovi en una sola pasada, pero no fue suficiente para quedarse con el primer puesto ya que el italiano no se rindió ante el ataque de su compañero de equipo y volvió a quedarse con la punta de carrera hasta su paso por la meta, logrando una nueva victoria para la marca y un doblete de lujo, con Márquez en tercer lugar.

Por su parte Rossi, que hizo de todo para estar en el podio, no pudo conservar el primer puesto y tampoco la Yamaha le ayudó a mantenerse en la terna, por lo que llegó a ser superado incluso por Cal Crutchlow, pero ya en la recta final Rossi exprimió a fondo la moto para cruzar primero que el de Honda, quedándose con el cuarto lugar, reduciendo los daños en cuanto a puntos se refiere.

Rossi lideró por algún tiempo la carrera, pero al final, debió luchar para quedarse con el cuarto lugar.

Con este resultado Márquez sigue en el primer puesto de la general, Rossi se mantiene en el segundo y Andrea Dovizioso es tercero, subiendo un puesto luego de la mala fortuna de Viñales en Brno, donde antes de la primera vuelta quedaba fuera de carrera en un accidente múltiple.

Pero si en la categoría reina las últimas vueltas fueron intensas, en Moto2 no estuvieron lejos de la acción, dado que los últimos giros estuvieron llenos de adelantamientos que no permitían predecir quién sería el vencedor en la categoría intermedia.

Oliveira y Marini, protagonizaron las luchas más intensas en Moto2

Los ojos estaban centrados en Luca Marini, quien partía desde la pole en Brno y que quería repetir la historia de su hermano, quien 22 años atrás lograba allí su primera victoria. Pero nadie estaba preparado para Miguel Oliveria que llevaba su moto hasta el límite para lograr imponerse ante el italiano del Sky VR46 que se interponía en su camino al triunfo. Justo antes de la recta final, Oliveira superaba por última vez a Marini y se quedaba con la primera posición, seguido por Luca Marini y en tercer puesto cruzaba su compañero, Francesco Bagnia, quien perdía el primer puesto de la general con Oliveira por tan solo dos puntos.

Tal y como pasó en MotoGP, en la primera vuelta de carrera se produjo un accidente múltiple, donde tres pilotos debieron terminar anticipadamente su gran premio en Brno. Además de ellos, otros 6 pilotos no terminaron la carrera.

Dado que Rossi partía desde la primera fila y su hermano Luca, era el dueño de la pole en Moto2, ambos pudieron compartir rueda de prensa, lo que seguro fue un momento inolvidable para ambos.

Los hermanos que no pasaron un buen fin de semana, fueron los Espargaró. Pol abandonó el trazado checo en helicóptero, luego de una dura caída que al parecer lo ha dejado con las clavícula rota y una lesión en su espalda, por ahora no se saben detalles sobre cómo está el piloto español. en cuanto a su hermano Álex, quien volvió a correr luego del accidente en Alemania, vio la bandera a cuadros, pero en el puesto 15.

En Moto3 el número uno fue Fabio di Giannantonio, quien por primera vez logra subir a lo más alto del podio y no fue nada fácil, pues durante la cita en Brno hubo 7 diferentes líderes, pero finalmente era el día del #21. Con él subieron al podio Aron Canet y el checo Jakub Kornfeil. El argentino Gabriel Rodrigo fue 5°. En la general lidera Marco Bezzecchi, seguido por Jorge Martín, ausente en Brno y tercero es di Giannantonio.

Apenas comenzaba la carrera de MotoGP y se producía un accidente donde tres pilotos quedaban por fuera. Márquez celebraba con podio sus 100 GPs en la categoría reina

El podio en Brno contó con el doblete de Ducati y la Honda de Márquez