El final épico en Japón, le da la victoria a Márquez y su 7° título Mundial

Un fin de semana de sumas y restas fue el que se vivió en el Twin Ring Motegi, donde los más felices fueron los pilotos de casa (Honda) y los más perjudicados fueron los de Ducati. Pero la gran noticia fue el título de Marc Márquez con todo y triunfo en la pista japonesa.

Dovi parecía tener todo bajo control, pero Márquez no se conformaría con un segundo lugar.

El domingo, cuando todos pensábamos que Dovi podría ganar en Japón, la lucha de Márquez por el primer puesto del podio no podía quedar por fuera del menú y fue así como el español empujó hasta el límite para sobrepasar al de Ducati y así ambos cambiaron puesto un par de veces. A falta de dos giros para el final de la carrera, Dovi llevó a límite la Ducati, cuando Marc era primero y perdió el control de la moto, quedando por fuera del podio, de la lucha por el campeonato y arriesgando incluso el segundo lugar en la general, con Valentino Rossi que cruzó la meta en cuarto lugar, mientras Dovi no llegaba a los puntos, a pesar de haber regresado a la competencia.

La caída de Dovi, abre de nuevo las puertas a Rossi para luchar por el segundo lugar de la general.



Márquez poco a poco fue superando rivales, hasta llegar a la punta de carrera para coronarse campeón en Japón y de nuevo número uno del mundo.

Con Márquez en primer lugar, la celebración por el triunfo y su 5° título en la categoría reina y el 7° Mundial en su palmares, era inminente y así lo hizo, al estilo de los viejos juegos de consola con sus pixeladas imágenes, Márquez pasaba al nivel #7, con el orgullo de ser el más joven en lograrlo.

En segundo lugar cruzaba Cal Crutchlow y completaba la terna, Alex Rins. Para un podio con dos Hondas y una Suzuki en tierras niponas. Como ya dijimos cuarto fue Rossi y quinto Álvaro Bautista.

El duelo Dovi Márquez, fue intenso

Aún quedan tres fechas del mundial para terminar de definir el segundo y tercer puesto de la general, donde ahora la lucha será entre Rossi y Dovi. Por su parte el mejor de los equipos independientes es Cal Crutchlow, pero Johann Zarco también puede ser una amenaza para el británico que deberá ponerle cabeza fría a las carreras restantes.

Lorenzo fue el otro damnificado de Ducati en la cita japonesa, el piloto español no pudo hacer más de una vuelta en Motegi, pues la mano izquierda no estaba al 100% y el dolo no dejó que el #99 volviera a subir a su moto.

Entre los debutantes del año, Franco Morbidelli, sigue siendo el mejor ubicado en la general. Veremos cómo termina el año.

En la categoría intermedia Fabio Quartararo ganaba en Japón, pero una sanción le costó la victoria al piloto francés que fue descalificado a causa de la presión de sus llantas, por lo que Francesco Bagnaia se llevó la victoria y con él llegaron al podio Lorenzo Baldassarri y Miguel Oliveira. Con este resultado, Bagnaia sigue liderando la general.

Moto3, fue como siempre una carrera con mucha intensidad y allí se impuso Marco Bezzecchi, acompañado por su compatriota Lorenzo Dalla Porta y el sudafricano Darryn Binder, quien logra así su primer podio del año. Por ahora solo un punto separa a Jorge Martín (quien no terminó la carrera en Japón) de Bezzecchi del título mundial, así que nada está escrito aún en la categoría chica.

El piloto argentino, Gabriel Rodrigo terminó la carrera en el 8° lugar y es 7° en la general.