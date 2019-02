El stunt, Andrés Villa víctima de atropello y fuga

Nadie parece estar a salvo de los personajes que mezclan licor y gasolina, esta vez la víctima de esta reprochable actuación fue el stunt antioqueño, Andrés Villa, quien por fortuna ya fue dado de alta del hospital, pero deberá iniciar un largo camino para recuperarse de sus lesiones.

Esto fue lo que ocurrió, según las palabras del mismo Andrés Villa, con quien hablamos este lunes.

El hecho ocurrió el viernes 15 de febrero, a las 10 de la noche, cuando Villa sacó una moto a rodar por el barrio donde vive en el corregimiento de San Antonio (Rionegro), en un cruce el conductor del otro vehículo no marcó el pare y como consecuencia Andrés fue arrojado contra un andén, así fue como resultaron lesionadas sus costillas, el pulmón izquierdo y se produjo una luxación de hombro. El conductor no se detuvo para ayudar al motociclista y por el contrario huyó del lugar, poco después apareció caminando para decir que no sabía quién se había llevado su vehículo, posteriormente cambió su versión y admitió ser él quien conducía.

Por fortuna Villa, está fuera de peligro pero deberá iniciar un proceso de terapia respiratoria para recuperarse de la lesión en su pulmón y tener paciencia, antes de volver a sus acrobacias, lo que obligó al Stunt a cancelar una serie de compromisos mientras se mejora su salud.

Es lamentable que los conductores sigan utilizando los vehículos cuando han consumido bebidas alcohólicas y más triste aún que se den a la fuga luego de un atropello. Ahora el hecho está en manos de las autoridades. Desde este espacio le deseamos a Villa una pronta recuperación.

Andrés Villa es conocido como Monster Show, un acróbata antioqueño que a lo largo de los años ha forjado una carrera en el Stunt.