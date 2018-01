Ducati MotoGP 2018

En el corazón de la planta de Borgo Panigale ha sido presentado el Ducati Team 2018, que con los pilotos Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, participará en el Mundial de Velocidad de MotoGP. Todo está listo para afrontar la exigente temporada, que iniciará en Qatar el 18 de marzo. Andrea y Jorge a finales de este mes volverán al manillar de la Desmosedici versión 2018, durante el test de pretemporada en Sepang.

2017 fue un año complicado para mi porque no hemos ganado ni una carrera y al principio de la temporada no fui capaz de luchar por el podio, pero tuve paciencia y no tiré la toalla en ningún momento y en la segunda parte de la temporada conseguimos resultados bastante buenos. El trabajo de equipo ha sido enorme y Ducati me ha ayudado mucho a adaptar la moto a mi estilo de pilotaje. Esto me hace pensar que en 2018 empezaremos con una base mucho más competitiva. Andrea y la Desmosedici GP han demostrado que tenemos todas las cartas para intentar ganar el Mundial y me siento con la fuerza y la experiencia necesaria para luchar junto a él por este objetivo. Creo mucho en nuestras posibilidades y estoy convencido que somos más fuertes que hace un año. Formar parte de Ducati es una cosa realmente especial: estoy muy orgulloso de haber aceptado este reto y me siento como parte de la familia desde el primer día. Me gustaría poder devolver todo el apoyo y la pasión que recibimos de los ducatistas de todo el mundo con muchas victorias y si es posible, con el título mundial.