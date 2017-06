Dovi y Ducati dominaron en Montmeló

Nuevamente el piloto de Ducati, Andrea Dovizioso se llevó la victoria apenas una semana después de subir a lo más alto del podio en Mugello.

El trazado de Catalunya sirvió de escenario para la carrera del fin de semana, donde se esperaba que uno de los españoles se quedara con el triunfo en el trazado de casa, pero no fue así, el piloto italiano demostró que está en un muy buen momento y que su Ducati está lista para luchar por el título. Si bien la pole no fue para él, el resultado final lo favoreció y le llevó a compartir honores con los hombres de Honda, Marc Márquez y Dani Pedrosa, quien había partido desde el primer lugar.

Si bien el fin de semana fue un poco raro, en especial para Máquez que sufrió 4 caídas previas a la carrera, el español logró hacer una buena carrera llegando así hasta el podio. Mientras las Honda sumaban puntos importantes para el campeonato de constructores, las Yamaha no pasaban un buen momento en la pista catalana, donde al parecer la queja fueron las llantas.

Al final del día domingo, Jorge Lorenzo celebraba cerca del podio con su equipo, tras lograr liderar un par de giros y cruzar por la meta en cuarto lugar, seguido de un aguerrido Johann Zarco y su compañero Jonas Folger, con las dos Yamaha mejor ubicadas del día. Álvaro Bautista era 7° y tras de él llegaba un maltrecho Valentino Rossi, que lograba superar a muchos en la pista pues había partido desde el puesto #13. Noveno era Héctor Barberá y Viñales cerraba el top 10.

Lamentablemente Danilo Petrucci perdía el control de su Ducati y a falta de dos giros para la bandera ajedrezada quedaba por fuera, tras haber logrado el tercer puesto en los cronos para la partida, compartiendo la primera fila con Pedrosa y Lorenzo.

“Estoy contentísimo. Ha sido una victoria sorprendente! Tenía buenas sensaciones antes de la salida porque sabía que podíamos ser muy competitivos, no tanto porque éramos los más rápidos, sino porque ayer trabajamos muy bien preparando la carrera. Ha sido una carrera de estrategia y hemos estado acertados a la hora de interpretar los límites de la pista y las llantas. El trazado estaba en condiciones muy complicadas y todos los pilotos hemos tenido problemas de agarre porque el rendimiento del neumático bajaba muchísimo. Nos hemos centrado en administrar el consumo de las llantas y la constancia, y ha funcionado. En carrera he conseguido ser muy rápido sin forzar demasiado cuando estaba detrás de Pedrosa y esto me ha ayudado mucho en las últimas diez vueltas, cuando lo he superado y he conseguido distanciarme y abrir hueco con las Honda. Hoy hemos estado realmente bien!”