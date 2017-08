Con cabeza fría Dovi gana en Austria

Espectacular victoria de Andrea Dovizioso en el GP de Austria, que se ha disputado este domingo 13 de agosto, en el circuito Red Bull Ring. El piloto italiano del Ducati Team, que salía desde la primera fila gracias a la segunda posición que logró en la clasificación, ha completado una carrera magistral, siempre en el grupo de cabeza y se ha colocado primero a partir de la vuelta dieciséis. Andrea ha sido superado por Márquez pero ha vuelto nuevamente a la cabeza en la vuelta veintiuno y ha mantenido esa posición hasta la bandera a cuadros, a pesar del intento in extremis de Marc Márquez en la última curva.

Gracias a los 25 puntos conquistados en Austria, Dovizioso se coloca segundo en la clasificación general del Mundial y reduce la diferencia con Márquez, el líder, a 16 puntos.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – (1°)

Ha sido una carrera de locos, pero en realidad ha sido un fin de semana increíble con ese final en la última curva de la última vuelta, porque he podido estar lúcido y esperar que Márquez lo intentaría. Ha sido una situación muy complicada porque si Marc hubiera cerrado la puerta, me hubiera sacado fuera y me hubiera superado. En cambio, he resistido y he ganado! Estoy muy satisfecho de como hemos gestionado el fin de semana con el equipo. Hemos sido capaces de entender qué neumáticos eran los correctos a pesar de lo difícil que era. Hemos hecho una gran carrera, estamos recuperando puntos en la clasificación y estamos en condiciones de luchar por el título.