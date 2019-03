Dani Pedrosa ya tiene el 26 sobre su KTM

Luego de terminar la temporada mundialista y del retiro de Dani Pedrosa de MotoGP, los seguidores del piloto español aguardan con ansias el momento para verlo a los mandos de la KTM, especialmente por la larga espera que ha conllevado su debut, debido a los problemas de salud.

Por fortuna para los fanáticos del “pequeño samurai” ya hay fecha para este esperado encuentro, el 6 de mayo (test de Jerez) será el día en que Dani use por primera vez en público la moto austriaca, algo que sin duda están necesitando con urgencia en el box de la marca naranja, pues hasta ahora los pilotos solo han sido ex Yamaha, por lo que la opinión del ex de Honda, será importante.

Recordemos que a finales del 2018 Dani rodó sobre la KTM, en un test privado, pero no se supo nada sobre este primer contacto, por lo que en Jerez será el debut público de esta dupla.

Por ahora la moto ya tiene el número de Pedrosa, dado que el piloto estuvo en la central de la marca en Austria viendo de cerca la moto y conociendo al equipo que trabaja tras bambalinas para desarrollar la MotoGP de KTM.