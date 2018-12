Dani Pedrosa es noticia

El piloto español, campeón del mundo de 125cc y 250cc, se ha retirado del MotoGP, pero comienza una nueva etapa de la mano de KTM, a quienes les aportará desde su experiencia, con miras a un mejor desempeño del equipo austriaco en la categoría reina del mundial de velocidad.

Este 18 de diciembre, el #26 hará un test privado en el circuito de Jerez con su nueva moto.

También es noticia por el Documental que Red Bull TV y Movistar presentarán este 19 de diciembre y del que hasta ahora solo tenemos un aperitivo, para quienes no tenemos el canal Vamos de Movistar+, tendremos que esperar hasta el 15 de enero, cuando Red Bull TV lo ponga a disposición de todos en su plataforma.

Michael Woolaway de Deus Ex Machina, hizo para Dani esta belleza. Es una Honda de 750 cc, 2 tiempos y una potencia de 70 cv. Todo esto sobre un chasis a medida de Reynolds, horquilla Öhlins y amortiguador Race Tech que ha tomado cerca de 500 horas de trabajo.

A esto se suma el homenaje que le han hecho en el Trazado de Jerez, donde Dani ahora cuenta con una curva que lleva su nombre. Fue justamente este 17 de diciembre cuando se realizó la Gala del Motor en Jerez y allí fue justamente donde se bautizó oficialmente la curva #6 con el nombre de Dani Pedrosa.

Durante la Gala del Motor en Jerez, Dani recibió con orgullo este plano del circuito, donde aparece con su nombre la curva 6.

Para saber un poco más sobre este homenaje, queremos compartir esta cita sobre el trazado jerezano:

Una curva conocida entre los pilotos por su frenada

La curva 6 (conocida hasta hoy como Dry-Sack) llega tras la recta de 607 metros que nace en la curva 5 de Sito Pons. La curva de Dani Pedrosa origina la mayor frenada del circuito. La recta, además, está en bajada, lo que dificulta parar la moto para entrar en esta curva. Los pilotos señalan que con esta curva hay que tener cuidado, puesto que la moto tiende a levantarse de atrás y lo ideal es hacer la frenada lo más cerca del piano posible para ganar ángulo en la trayectoria. Pero lo complicado de esta curva, donde se producen muchos adelantamientos y caídas, no acaba con la frenada, si no que hay que sacrificar la salida y no irse al lado izquierdo para mantener la línea de cara a la siguiente curva. Es, sin duda, el punto de adelantamiento más claro del trazado jerezano.