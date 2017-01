El Dakar 2017 pierde a Toby Price

Durante la cuarta especial del Dakar, entre San Salvador de Jujuy y Tupiza, con una distancia de 521 kilómetros, el campeón del 2016 abandona anticipadamente el rally debido a una fractura de su fémur izquierdo, obligando a la organización al traslado del piloto australiano en uno de los helicópteros de la organización para la inmediata atención médica.

No es la mejor forma de iniciar un día de noticias sobre esta exigente competencia, pero como dicen los pilotos “This is Dakar” y no hay nada escrito.

Toby Price había superado a Joan Barreda que era el primero en cruzar la frontera boliviana y estaba cerca de sumar una nueva victoria, pero a pocos kilómetros de Tupiza el piloto de KTM sufría una aparatosa caída, así el Rally tiene un nuevo número uno en esta cuarta especial, se trata de Matthias Walkner, del equipo oficial de KTM, quien celebró su segunda etapa pero al mismo tiempo expresó su preocupación por su compañero Toby Price. Tras el piloto de KTM llegaron Joan Barreda Bort con la Honda y su compañero Michael Metge.

Walkner deja en alto por partida doble a Austria, tanto por KTM como por tratarse de su tierra natal.

En este momento de los colombianos sabemos poco, pero Mateo Moreno ya registra su paso por el WP 9 en el puesto 96, por su parte Juan Sarmiento aparece en el WP 6 en el puesto 105.

La salida de Butturi deja a Yamaha sin uno de sus pilotos

Otro que se reporta fuera de carrera es Alessandro Botturi, piloto oficial de Yamaha, víctima de una caída a 30 kilómetros de la meta, con un leve traumatismo craneal y hematomas en la cabeza, por lo que debió ser atendido por el personal médico y se despide de rally.

El que si celebra en forma en Tupiza es Ciryl Despres quein suma su primera victoria de especial en coche, con el Peugeot.

En la tercera especial del Dakar, los pilotos pasaron por todo tipo de situaciones climatológicas, lluvia, nieve, granizo y hasta un rayo alcanzó a uno de ellos, el eslovaco Iván Jakes, quien por fortuna sobrevivió.