Comienzan las noticias del Gran Premio en Assen

Ya se cumplió la primera cita con la prensa especializada en el trazado de Assen, para el gran premio de MotoGP y allí estuvieron presentes Marc Márquez, Valentino Rossi, Johann Zarco, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Cal Crutchlow.

La noticia que todos esperábamos escuchar el día de hoy tiene que ver con el futuro de Dani Pedrosa, quien por ahora no ha develado nada sobre lo que será su vida en el paddock de MotoGP en el 2019. Se ha llegado a especular sobre una unión Yamaha – Petronas – Pedrosa, pero el piloto español, aún no ha confirmado ni negado nada de esto. Pero los que si se atrevieron ha hablar sobre el equipo satélite que tendrá la marca de los diapasones en el 2019, fueron Meregalli y Rossi.

Que sean cuatro Yamaha en competencia no hacen la diferencia en los resultados, dijo Rossi, pero es bueno tener el equipo satélite, tanto para Yamaha como para la afición, los pilotos, los patrocinadores. Concluyó el italiano al ser cuestionado sobre la importancia que tiene para él un equipo satélite.

Algo que no es para nada común, es que Zarco haga comentarios chistosos, pero al hablar sobre la temporada el galo dijo que dado los recientes resultados ha estado un poco deprimido y por ello no se ha afeitado. El hecho de que la moto tenga una buena puesta a punto, no siempre influye de forma positiva en su forma de conducir y en su estado de ánimo, concluyó el piloto del Tech3.

A Jorge Lorenzo le preguntaron sobre la posibilidad de sumar una tercera victoria en seguidilla, a lo que el piloto de Ducati dijo que viendo los resultados de las italianas en el 2017, sería muy bueno lograrlo. Adicionalmente fue cuestionado sobre lo que dijo el CEO de Ducati, Claudio Domenicali sobre luchar por el título de 2018 y la respuesta de Lorenzo fue tajante y dijo que siempre luchan por el título, el hecho de ganar dos carreras significa que tienen que seguir trabajando duro, como hasta ahora lo han hecho.

Marc es uno de los pilotos que no ha podido conquistar la Catedral y es por ello que esta vez será un nuevo reto para el actual campeón y número uno de la general.

