Cero errores para poder ser el #1 en MotoGP

Quedan cinco carreras para el final del Mundial de Velocidad y en la rueda de prensa en la cita de Aragón, los favoritos al título de campeón del 2017 admitieron que el secreto está en no cometer errores.

Los invitados a la cita con los medios antes del Gran Premio de Aragón fueron: Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Álex Rins y Xavier Simeon, quien subirá a la moto del Avintia Reale en el 2018.

El primero en hablar fue Marc Márquez quien lidera la general y a su vez fue el primero en admitir que para seguir en el primer puesto hay que evitar a toda costa los errores, pues “Un error puede ser un desastre”.

Otro que suma igual cantidad de puntos que Márquez es Dovi. Si bien al italiano el trazado de Aragón no le favorece por su estilo de manejo, ahora está tranquilo y afirmó que “Cuando te sientes bien, es importante intentarlo al máximo. Cuando no te sientes bien, es estúpido arriesgar”. Igualmente dijo que era importante no comerte un error.

Tercero en la tabla, está Viñales a 16 puntos de Dovi y Márquez. Al igual que sus similares, el piloto de Yamaha dijo que no se permiten los fallos y que espera estar al 100% en la cita de Aragón.

Quienes seguimos el Mundial no esperábamos tener de regreso, tan pronto, a Valentino Rossi.

El que se robó el show en la cita con la prensa fue, Valentino Rossi, quien a solo 21 días de su accidente, está listo para volver a correr. Sobre el tema de su retorno Rossi dijo que “Lo más importante es tener la motivación”, algo que al parecer no le falta a Vale para volver lo antes posible a la acción.

Petrucci tiene claro su meta de aquí al final de la temporada y es volver al podio e incluso quiere ser el número uno entre los independientes, por lo que su rival será Johann Zarco.

Para el piloto de Suzuki, Alex Rins el año no ha sido para celebrar, pero está en una pista donde se siente muy a gusto y donde espera brillar.

Finalmente la nueva cara de MotoGP es la de Xavier Siméon, quien ya firmó un contrato para dar el paso a la categoría reina de la mano del Avintia Reale. Lamentablemente el piloto belga deberá renunciar a su número 19, pues en MotoGP, Álvaro Bautista ya lo lleva en su moto. Por ahora espera terminar la temporada actual en Moto2, para dar inicio a una nueva etapa en su vida profesional.

Rins llevará en Aragón un casco con un diseño dedicado al cáncer de seno. La última moto que estaba disponible para el 2018, quedó en manos del belga Xavier Siméon.