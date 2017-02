Lo deportistas antioqueños celebraron sus logros

Con el fin de reconocer a los protagonistas del motociclismo deportivo en sus diferentes modalidades, la liga Antioqueña realizó una gala en honor a los mejores pilotos del departamento.

La cita era a las 6:30 de la tarde del jueves 2 de febrero en el salón de eventos San Agustín, en la capital antioqueña. Allí fueron llegando los pilotos, desde los más veteranos hasta los más jóvenes, al igual que los principales patrocinadores antioqueños y los medios de comunicación, para compartir una noche llena de amistad y donde el tema de conversación giraba en torno de los recuerdos de lo vivido en la temporada del 2016.

Claudia Menjura recibió un homenaje por sus más de tres décadas de apoyo y trabajo incondicional por el motociclismo deportivo.

Igualmente fue el momento de agradecer a Claudia Menjura, los 34 años que ha trabajado por el motociclismo deportivo desde la Liga antioqueña, acompañando a los pilotos en su trayectoria a lo largo de más de tres décadas.

Una vez se cumplieron los actos protocolarios, donde se hizo el reconocimiento a los más destacados dentro y fuera del departamento, al igual que a aquellos que con su esfuerzo representaron a Colombia fuera del país, fue el momento de la cena.

Tomás Puerta y Santiago Pérez, dos de nuestros pilotos más reconocidos, también fueron parte de los invitados de honor a esta cena de reconocimiento.

Destacamos la presencia de la única mujer que fue galardonada en la noche de los mejores deportistas paisas, se trata de Maria Victoria Giraldo “Tata”, quien ocupó el tercer lugar en el podio del rally de las Gacelas en Marruecos en el 2016 y se prepara para volver a correrlo en este año.

Otra integrante de la Liga que a pesar de no ser paisa, representa a los antioqueños en las competencias de velocidad, es María Paula Arias “Mapis” quien no pudo estar presente en la noche de celebración, pues aún se encuentra en recuperación tras su accidente. A ella los pilotos y organizadores del evento, le enviaron un caluroso mensaje de apoyo y los deseos de una pronta mejoría, para volver a tenerla de nuevo en las pistas como parte del equipo ADT Motowear by Bosi.

J. Vélez en compañía de la “Tata” Giraldo y Nicolás Robledo, dos de nuestros pilotos de rally. Agustín Barreneche recibió los honores por su segundo lugar en el Latinoamericano de Minicross y junto a él, Santiago Pérez. Los más jóvenes del motocross departamental, también fueron destacados en la noche del motociclismo antioqueño.