La lluvia le robó el show a MotoGP y se cancelaron las carreras

Si bien el fin de semana en Silverstone comenzó como un GP normal, las lluvias y los fuertes vientos, sumados a un trazado que no permite que el agua corra para secar el asfalto, fueron los detonantes para que la Comisión de Seguridad se reuniera el domingo y optara por cancelar las tres carreras.

Durante las prácticas libres de MotoGP, se produjo un incidente donde más de 5 pilotos perdieron el control de sus motos en la curva 7, incluso Tito Rabat, debió ser evacuado al hospital local para ser intervenido por una fractura de fémur, tibia y peroné.

Fue tal el problema con el asfalto y la lluvia, que la organización anunció el sábado que cambiaba la hora de las carreras dominicales, comenzando con MotoGP, luego Moto3 y finalmente la categoría intermedia. El domingo comenzó con el warm up de MotoGP, que fue con piso seco, luego era el momento de salir a pista para los de Moto3 y finalmente llegó la hora para los de Moto2, allí comenzaron a caer las primeras gotas y el cielo de Silverstone se tornaba gris intenso.

Lorenzó fue el ganador de la Pole, pero lamentablemente no pudo disfrutar de ese privilegio, pues la carrera se canceló.

Al momento de salir a la pista para formar la grilla de partida, se declaró la carrera con piso mojado y cuando el carros de seguridad partió para su vuelta de reconocimiento y derrapó varias veces, se tomó la decisión de retrasar la salida y hablar con los pilotos para definir el paso a seguir. Primero fue retrasar las carreras, pero el tiempo seguía pasando y el clima no parecía cambiar, así anunciaron que las tres categorías eran canceladas.

El malestar fue evidente entre muchos de los 90.000 espectadores que asistieron al trazado británico, pues se cuestionaron temas relacionados con la seguridad del mismo y la aprobación del circuito, por parte de la organización, tras el nuevos asfalto en la pista británica.

Cal Crutchlow parecía tener la esperanza de poder correr el domingo, pero el clima les jugó en contra a los locales, a los asistentes y a Dorna

Con lo que fueron muy claros los representantes de la organización en la rueda de prensa, es que lo más importante para ellos, incluso antes que el espectáculo, es la seguridad de los pilotos de las tres clases que corren el mundial.

Los dejamos con el comunicado oficial de Dorna

Los integrantes de Dirección de Carrera, Webb, Capirossi y Uncini, explicaron los motivos de la cancelación de la carrera

La carrera de MotoGP™, además de las de otras categorías, se ha visto cancelada debido a las condiciones meteorológicas, que imposibilitan la disputa de la carrera con todas las garantías de la seguridad en estos momentos.

Además de la intensidad de las precipitaciones, las bajas temperaturas han hecho que la Dirección de Carrera tome la decisión de posponer la prueba. Tras una reunión en la que se reunieron representantes de Dorna Sports, de IRTA, los pilotos y los equipos, se tomó la decisión entre todas las partes.

Tras ello, los representantes de Dirección de Carrera dieron las explicaciones pertinentes. Mike Webb,en su posición de Director de Carrera, encabezó la rueda de prensa describiendo lo ocurrido durante el día de hoy: “Nos hemos visto obligados a cancelar el evento por condiciones de la pista. La primera razón es por la acumulación de agua. Este asfalto no drena y en algunos sitios no es seguro con tanta agua: hemos hecho todo lo posible para correr, pero la seguridad es nuestra prioridad. Hemos intentado comenzar la carrera esta mañana, pero las condiciones no eran seguras.

Webb siguió con sus explicaciones: “Las condiciones no han mejorado. Hemos valorado también hacerlo mañana, pero tras hablar con los organizadora, hemos visto que no era una posibilidad. Hemos tomado la decisión de retrasarlo durante hoy y ver si la situación mejorada. Si tienes una lluvia por poco tiempo, no es lo mismo que sea continuada.

También habló Franco Uncini, Oficial de seguridad de los Grandes Premios, para dar las explicaciones del asfalto. “Desde febrero, he venido aquí dos veces, una de ellas con Cal Crutchlow. Todo parecía bien, pero creo que desde mayo a ahora ha empeorado el asfalto. No lo comprobamos en mojado, es imposible. Para el año que viene, tienen que renovarlo. Van a abrir una investigación de seis semanas para ver por qué ha pasado esto: esperaremos para tomar las decisiones”.

Uno de los momentos más impresionantes de las prácticas libres, lo protagonizó Alex Rins, quien debió bajarse de la moto cuando rodaba a 159 km/h para evitar estrellarse contra las protecciones.

Loris Capirossi, Representante de Dorna en la Dirección de Carrera, también quiso aclarar algunas cuestiones: “La pista no drenaba y todos los pilotos estaban de acuerdo. Tenemos experiencia aquí en mojado durante otros años y se han podido disputar las carreras. Esta temporada, con el nuevo asfalto, había mucha agua. La gente del circuito ha hecho un esfuerzo enorme este fin de semana, pero no hemos podido luchar contra la naturaleza”.

Al final todos debieron volver a guardar sus motos y esperar hasta la próxima fecha para disfrutar de la acción.