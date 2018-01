Cambios en MotoGP para el 2018

Si bien aún falta para iniciar la temporada de la velocidad mundial, hay algunas noticias que queremos compartir sobre los cambios con los que llega esta nueva edición de MotoGP.

El primer cambio llega da la mano del equipo Repsol Honda, que para este año estrena nuevo director, ante la partida de Livio Suppo, la batuta queda en manos de Alberto Puig. El nuevo directivo ya ha tenido contacto con HRC en otras oportunidades y más recientemente con los pilotos de la Asian Talent Cup.

A la izquierda vemos a Alberto Puig, quien toma la dirección del HRC MotoGP y a la derecha Livio Suppo

Alberto Puig tanbién hizo parte del mundo de las carreras y fue justamente con Honda con quien corrió en años pasados, luego fue jefe de los equipos de las categorías menores y pasó a tomar un papel como mentor de los pilotos asiáticos que corren con Honda alrededor del mundo. Ahora el salto a la categoría reina significará un desafío para Alberto.

El otro tema tiene que ver con la seguridad de los pilotos que hacen parte de las categorías que conforman el Mundial de Velocidad, es decir Moto 3, Moto 2 y MotoGP, quienes a partir de este año deberán llevar de forma obligatoria el Air Bag en sus trajes de cuero.

Si bien es un paso adelante en cuanto a la seguridad, especialmente de Moto 2 y Moto 3 donde no era obligatorio para todos llevar esta prenda, el tema económico será el que afecte a algunos de los pilotos, pues recordemos que la gran mayoría pagan por un cupo en sus equipos y conseguir estas tecnologías incrementa el presupuesto anual. Para ello la situación que Dorna propone es un poco más laxa pues solo será obligatorio llevar estos sistemas en hombros y clavícula. El tema de la protección de la espalda quedará a disposición de cada marca de trajes, si lo implementa o no.

Así suben las medidas de seguridad, al tiempo que se incrementan los presupuestos para los pilotos que no reciben sueldo por correr en el Mundial.

Sandro Cortese se queda sin moto a semanas del inicio de la pretemporada 2018

Pero no solo los temas de cambios en cuanto a la dirección de equipos y seguridad llenan los titulares de la categoría reina, pues ahora sabemos que Sandro Cortese no contará con la moto para correr en Moto 2 en este año. A raíz de la muerte del dueño del equipo Kiefer Racing, el hermano de Stefan Kiefer, ha quedado con las riendas de la escuadra y para contar con mejor solvencia económica han decidido correr con una sola moto en el 2018 y es así como el piloto alemán se queda por fuera del Mundial, mientras que el suizo Dominique Aegerter será quien lleve la moto en esta temporada. Al parecer el tema tiene un tinte económico pues hace poco se canceló la firma de un contrato que le hubiera permitido al equipo mantener a sus dos pilotos en competencia.

El estrés y la falta de recursos económicos han sido los motivos principales para la retirada del joven piloto de Moto3.

Otro que se va del mundial es el español Juanfran Guevara, quien a sus 22 años dijo adiós a las carreras como profesional, mediante un comunicado emitido justo un día antes de los Santos Inocentes. Pero lamentablemente no se trató de una broma y días después dijo a los medios:

Estoy bastante contento, es la decisión que quería tomar ya hace un tiempo. Por una parte un poco triste por dejar este mundo, que lo sigo llevando en el corazón. Pero, por otra, centrarme más en las otras cosas que venía compaginando me va a servir más en el futuro.

Al final, el piloto que es solamente piloto tiene una vida de pu… madre, pero un piloto, como era mi caso, que cuando volvía a mi casa tenía que buscar patrocinadores, seguir estudiando, completar los proyectos que tenía, entrenar… mil cosas no paraba. Había días que me faltaban horas, el nivel de estrés que llevaba los últimos meses era grandísimo.

Yo me paré a sopesar las cosas, y dije: ¡hostia! Todo lo que he perdido, familia y tal, ¿verdaderamente compensa estar aquí? Para que te estén dando puñaladas y para que esto sea un circo, yo qué sé.

Es un negocio y yo ahora me voy a dedicar a otros negocios, porque ahí no me veo valorado. Ojalá que sirva para que vaya cambiando un poco la historia.