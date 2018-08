Austria recibe a los pilotos de MotoGP y a los Rookies de Red Bull

El trazado austriaco es el de casa, no solo para los pilotos de KTM, también para los participantes en la Red Bull Rookies MotoGP y allí estará el colombiano Steward García disputando una nueva fecha del campeonato monomarca, en compañía de Nicolás Hernández.

Mientras Hernández se adapta a los circuitos, por ser su primer año en la copa Red Bull, García ya es un experimentado piloto con su tercer año en dicho campeonato y es por ello que Steward llega un poco más confiado, dado que conoce los secretos de la pista austriaca.

En la última carrera, en Alemania, los pilotos colombianos tuvieron resultados diferentes, mientras el #43 lograba luchar con los pilotos de punta, Hernández debía conformarse con llegar a la meta sin un solo punto en su cuenta.

Pero el optimismo es lo que mueve a estos jóvenes pilotos que cada fin de semana de carreras dan lo mejor en las dos mangas que disputan.

Como cada tanto, en la página oficial de Red Bull Rookies, destacan el blog de un piloto y esta vez el protagonista fue Steward García, quien habló de su buen desempeño en Alemania y de la carrera en Burgos, donde se impuso en el Supermotard español.

Adicionalmente los pilotos KTM estarán allí para dejar en alto la marca de casa, como seguro ocurrirá con el portugués Miguel Oliveira que llega liderando el grupo de la categoría intermedia, de la mano del Red Bull Ajo KTM, una dicha para este joven que se colocó en la cabeza de su categoría hace unos días en Brno, con tan solo dos puntos de ventaja el portugués seguro dará la batalla para seguir liderando y tratar de sumar una nueva victoria, esta vez en casa.

En la categoría reina las cosas no serán sencillas, de tres pilotos que planeaban tener en el gran premio, solo uno podrá correr sobre la moto del Red Bull KTM Factory Team y será el británico Bradley Smith, pues Mika Kalio no estará en la pista, al igual que Pol Espargaró quien durante el War Up en Brno sufrió varias lesiones que lo obligarán a tomarse un corto descanso.

En cuanto a la marca favorita para coronarse #1 en el Red Bull Ring, Ducati lleva la delantera, pero eso no significa que Honda, Yamaha y Suzuki le pondrán el resultado en bandeja de plata.

Recordemos que en la cita del 2017 Dovi fue el vencedor y compartió podio con Márquez y Pedrosa. Cuarto Lorenzo, también con Ducati y quinto Johann Zarco en la Yamaha satélite.

Por ahora solo nos queda estar atentos a las carreras y les recordamos que las dos mangas que disputan los pilotos en la Red Bull Rookies MotoGP pueden verlas en directo en redbull.tv