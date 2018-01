Así va el Dakar 2018

El sábado 6 de enero comenzó la edición número 40 del Rally Dakar y la décima en continente americano. Ya son tres etapas cumplidas y a pesar de ser el comienzo de la competencia el “filtro” peruano está afectando a muchos pilotos, entre ellos a los nuestros que no la han visto fácil a lo largo de los primeros kilómetros de carrera.

Los representantes nuestros en el Dakar, ahora incluyen a otro motociclista que vive en Chile pero es colombiano de nacimiento y se trata de Jhon Trejos, quien se suma a las dos ruedas con el tricolor nacional.

Nico Robledo no la ha tenido fácil, pero no es el único piloto que ha padecido en este Dakar

El primer reporte es de Nicolás Robledo, quien ha estado al límite en estos tres días y no hablamos de la velocidad en el trazado del rally, pues el piloto ha padecido literalmente las durezas que propone la ruta peruana a quienes se atreven a desafiarla. Desde problemas con la temperatura, hasta una caída donde el Can-Am terminó sobre Robledo, han sido los momentos que ha tenido que vivir el piloto de cuatri. Por fortuna Nico sigue adelante en la carrera.

En cuanto a nuestro otro representante en cuatro ruedas, Christian Cajicá, la suerte no ha sido su copiloto en este 2018. Ha tenido una segunda etapa desastrosa, pero no por falta de pericia, pues fue una de las víctimas de los “pozos” de dunas donde fueron muchos los pilotos que debieron tirar la toalla, pues sus máquinas no podían lograr el impulso suficiente para salir del lugar donde habían quedado atrapados. La tristeza de Cajicá al ser entrevistado por la gente de ASO fue más que evidente, al ver su quad siendo evacuado por el helicóptero, no podía contener las lágrimas. Inicialmente se especuló sobre la posibilidad de tomar la partida en la tercera jornada pero eso nunca ocurrió. En esa sola etapa 29 participantes quedaron fuera de carrera, lo que nos indica la dureza de esta versión del Dakar, donde el desierto peruano está cobrando muchas bajas.

Esta imagen es del piloto Santiago Bernal, piloto ADT Motowear.

Santiago Bernal, nuestro debutante Dakar, sigue en competencia y hasta la tercera etapa se ubica en el puesto #108, en cuanto a Jhon Trejos es el #114.

Por ahora el Dakar apenas comienza, pero las bajas han sido en todos los frentes, desde los pilotos con capacidad y respaldo para luchar por estar en el top 10 hasta los que ya han sido número uno en varias ocasiones.

Jhon Trejos es quien aparece en esta imagen.

En las dos ruedas, en la primera jornada de competencia el piloto portugués Joaquim Rodrigues, integrante del equipo Hero Motosports Team Rally, fue el protagonista de las redes sociales con su aparatosa caída en una duna cortada que lo dejó por fuera de carrera con una vértebra lumbar, fracturada. Otros que ya no tienen a uno de sus pilotos en competencia son los integrantes del equipo Sherco TVS Rally Factory, se trata del francés Adrien Metge quien fue uno de los abandonos de la etapa dos.

Otro que parecía estar muy bien para encarar el Rally este año, era Nani Roma quien con su Mini volvía al equipo alemán para disputar el título con sus rivales de Peugeot, pero en la tercera fecha de esta comptencia, Nini sufrió un golpe muy fuerte en una duna cortada, cuya altura era de unos cuatro metros, perdiendo el conocimiento por un instante por lo que quedó con el pie en el acelerador a fondo y debió ser su navegante el que accionara el freno de emergencia, por lo que el Mini terminó dando vueltas sobre la carrocería, a tan solo 500 metros de la meta. Si bien cumplieron la etapa, el equipo médico no permitió a Roma retomar la competencia este martes 9 de enero.

Las altas temperaturas han sido enemigas de los participantes que han visto sus máquinas recalentarse hasta el extremo, tal ha sido el calor en Perú que la piloto argentina Alicia Reina perdía su camioneta a causa de un incendio.

Para algunos los sueños del Dakar terminan en llamas, como pasó con la camioneta de la piloto argentina, Alicia Reina

El chileno Igancio Casale, domina desde la primera especial de este Dakar, en la categoría cuatris.