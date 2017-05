Así fue el GP de Francia

Un fin de semana lleno de contrastes se vivió en el trazado de Le Mans, donde el clima, el nuevo asfalto, las noticias sobre la salud de Nicky Hayden y el sabor de las carreras fueron una rica mezcla para los paladares más exquisitos.

En la categoría intermedia, donde corre nuestro piloto colombiano, Tom Luthi partió desde la pole, pero ya en carrera Franco Morbidelli se ponía a la cabeza de carrera dominando a sus rivales con algunas maniobras extremas que al cruzar por la bandera de cuadros le valieron el primer puesto, el cuarto del año. Los honores los compartió con su compatriota Francesco Bagnaia y Tom Luthi. Así con cuatro victorias en cinco carreras Morbidelli ya suma un centenar de puntos y se afianza en el primer lugar de la general, seguido por Luthi y Alex Márquez que en esta carrera fue cuarto.

Las buenas noticias también llegaron a Colombia de la mano de Yonny Hernández quien partió desde el puesto trece y de nuevo se ubicó en el top 10, sumando puntos que lo llevan al puesto 16 e la general. Sin duda este resultado ha sido un buen regalo para Karlos Arguiñano, dueño del equipo, que en esta oportunidad viajó hasta Francia para acompañar a los pilotos en el trazado de Le Mans.

Estas fueron las palabras del comunicado oficial del equipo del #68

Pero Yonny también hablo de la carrera y de su rendimiento durante la cita en Francia:

Tuve muchos problemas con el tren delantero al principio, no podía girar con el tanque de gasolina lleno y tampoco parar la Kalex bien. Cuando las llantas estaban calientes he repetido el ritmo de entrenamientos y he comenzado a remontar. Espero para Mugello mejorar en los cronos. Es positivo estar de nuevo en el top10, pero queremos más. Dar gracias al equipo por el trabajo del fin de semana”.