6 de 6 para Bautista en el World Superbike

Desde que prendieron motores en el trazado de Tailandia, la Ducati de Bautista marcó la diferencia y no solo hizo los mejores cronos en las prácticas, también se quedó con la Superpole y ganó la carrera del día sábado y las dos del domingo, acompañado siempre por Jonathan Rea en segundo lugar y Alex Lowes en el tercero.

Una nueva era parece haber llegado de la mano de Álvaro Bautista al box de Ducati en el Mundial de Superbike y con él los triunfos no han parado desde la primera carrera en Australia y ahora en Tailandia, donde nuevamente el piloto español y ex MotoGP está poniendo picante a la acción y le plantea un año con más retos al vencedor de los últimos años, Jonathan Rea, quien con la Kawasaki sigue demostrando su potencial, pero esta vez no parece estar a la altura de la moto del #19.

El domingo comenzó con la superpole race, que debió acortarse en unos cuantos giros, luego de un accidente que obligó a ondear la bandera roja, por la línea de meta cruzó en primer lugar, el piloto del Atuba.it Ducati, seguido por Rea y Lowes, quienes también habían sido sus compañeros de podio el día sábado. Luego de la situación que causó la terminación anticipada de la carrera, dos pilotos fueron declarados no aptos para correr en la segunda manga, ellos fueron Leon Camier y el tailandés T. Warokorn.

Chaz Davies está tratando de volver a su ritmo, en la superpole race fue 8° y en la segunda manga del domingo no terminó.

Pero la acción dominical no había terminado para los pilotos de Superbike, que volvieron a la pista para disputar la segunda manga y allí nuevamente vimos una muy buena salida de los pilotos de la primera fila, pero a pesar del esfuerzo de Rea, Bautista volvió a quedarse con el primer puesto, pero esta vez no fue fácil para el español que por poco se va al suelo cuando el actual #1 en un sobrepaso por poco y lo tira al pavimento. Por unos segundos el piloto de Ducati perdió la concentración, pero pronto volvió a enfocarse en el primer lugar de la competencia y fue así como cruzó por la línea de meta.

Estas fueron las palabras de Álvaro Bautista luego de un fin de semana perfecto:

En esta carrera solo 13 de los 17 que partieron, llegaron al final, lamentablemente entre los que no concluyeron estaba Leandro Mercado.

Con los resultados que tenemos hasta la fecha, Bautista domina la general con un total de 124 puntos, seguido por Rea con 98 y Lowes con 69.