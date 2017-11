SYM Crox R180i

No hay nada mejor para “surfear” en la ciudad que un pequeño scooter. Uno que sea liviano, ágil, cómodo, divertido de manejar y ante todo que responda bien al acelerador.

Eso, en esencia, es lo que nos trae SYM con su última versión del Crox, el R 180i, que llega con la misma cara de sus hermanos de 125 y 150cc, pero en su interior esconde un corazón que enamora, son 169cc con inyección electrónica y esto obviamente se siente al girar el puño derecho, hay un extra de potencia entre las piernas (11,8 HP) y sobretodo más torque (13Nm a 6.000rpm) y eso le da un desempeño que se nota a la salida de los semáforos, cuando vamos subiendo, a la hora de adelantar o en el momento en que necesitamos recuperar velocidad.

Externamente es idéntico a sus hermanos, solo lo diferencian unos gráficos mucho más sobrios, en especial el que dice 180 a los costados de la parte frontal, donde también se pueden leer las siglas CBS, que hablan del sistema de frenada combinada, que es otra de las diferencias que tiene este Crox respecto a los otros miembros de la familia, adicionalmente el R 180 dispone de un puerto USB para carga de accesorios eléctricos debajo del asiento, siendo un buen detalle que sus propietarios agradecerán.

Cuando probamos tiempo atrás las versiones de 125 y 150cc, desde los primeros metros nos transmitieron muy buenas sensaciones, su agilidad, aceleración y frenada nos gustaron bastante, al igual que sus reducidas dimensiones, que son suficientes para ir cómodos, inclusive con pasajero a bordo, pero al mismo tiempo ideales para fluir en el tráfico de la ciudad con gran facilidad, ahí está la clave para que el Crox se gane nuestro afecto bastante rápido, sin desconocer que su diseño es muy llamativo. Pero si a todo esto le sumamos un extra de potencia y especialmente de torque, seguramente nos vamos a enamorar bastante fácil del nuevo R 180i.

El Crox 180 estuvo en nuestras manos solo un par de días, pero con un par de horas hubiera bastado para darnos cuenta que la fórmula de SYM, de subir la cilindrada sin aumentar el tamaño es perfecta para quienes desean moverse todos los días dentro de la ciudad y divertirse bastante en el proceso, porque en eso es experto este scooter, en robarnos sonrisas a cada momento con solo girar el acelerador y sentir la manera como acelera, también cuando tenemos que cambiar rápido de dirección y lo hace con una facilidad sorprendente o en el momento en que necesitamos parar en pocos metros, ahí se destacan sus discos que tienen suficiente poder y el sistema de frenada combinada CBS, que aplica en el asfalto todo ese poder de frenado con gran eficiencia.

El Crox 180 tiene el mismo diseño de sus hermanos, pero esconde un motor más potente, cuenta con sistema de frenos combinados, tanque de más capacidad, puerto de carga USB e inyección electrónica.

En velocidad final el Crox 180 no difiere tanto de sus similares de menor cilindrada, pues al ser pensado para uso urbano la prioridad no apunta hacia ese lado, pero donde sí se nota una diferencia es en la manera como arranca desde cero, logrando destacarse en la salida de los semáforos, también se nota una mejor capacidad de ascenso, en especial cuando llevamos pasajero a bordo, gracias al mayor torque, que le ayuda a mantener un mejor ritmo en montaña y eso anima a salir con él a carretera. Otro punto que nos gustó bastante es la precisión con que funciona su motor gracias a la inyección electrónica, eso se siente desde que presionamos el botón de arranque y cobra vida de inmediato, manteniendo la marcha mínima en el punto preciso y acelerando de manera impecable en todo momento, sin sobresaltos o baches en la forma como entrega la potencia y gracias a la inyección el consumo se mantiene en niveles muy normales, con promedios de 120km/g en nuestra prueba, donde no fuimos precisamente los más juiciosos con el acelerador.



Cada vez son más los que deciden dar el salto a las dos ruedas buscando agilidad, ahorro, facilidad de parqueo, desplazamientos más rápidos, evitarse el pico y placa, etc. Pero con este nuevo Crox a todo ello hay que sumarle un factor muy importante, ¡la diversión! DM





Durante la prueba nos brindó seguridad, la chaqueta, ADT Motowear ideal para sentirnos cómodos, protegidos y muy bien vestidos, al mismo tiempo.