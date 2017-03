A conseguir pareja en 2 ruedas

El tema de las parejas y las motos, no siempre va por el mismo camino, muchas veces conocemos a esa “persona ideal”, pero resulta que a la hora de salir a dar una vuelta, la moto no es lo suyo y el corazón se nos parte en mil pedazos pues no queremos dejar la moto en casa.

Así nace Single Cylinders (monocilíndrico), es una especie de citas rápidas o Speed Dating, pero para los motociclistas que buscan a su alma gemela y la de su moto.

Este es un servicio que ya se presta en el Reino Unido y allí se han divido en dos grupos uno para los de más de 22 años y el otro de 28 a 45.

La idea es que te citan en un lugar donde vas a conocer a varias personas, con las que tendrás la oportunidad de charlar durante unos minutos y al final podrás contactar a esa persona que hizo que tu motor subiera de revoluciones.