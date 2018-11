Novedades EICMA 2018 – Edición 147

APRILIA RS 660 Concept

La casa de Noale nos cogió a todos desprevenidos en el mundo de las 2 ruedas, y llegó como si nada a la feria de Milán a presentar una moto que por ahora no va más allá de ser un ejercicio de diseño, pero que ha dejado a todos, amantes y no tanto de las motos deportivas, con la quijada más o menos desencajada ante el espectáculo de máquina que hicieron y que llega a un segmento ya casi descartado por otras marcas. Y es que la Aprilia RS 660 es absolutamente nueva en la industria, más allá de que algunos la tilden de ser una mini RSV. Equipada con un bicilíndrico paralelo de cuya capacidad no se dieron detalles, el motor hace parte esencial de la estructura coronada por un bello chasis de aluminio cromado al que se suma un basculante, del mismo material, que se ancla directamente al cárter del motor. Su apariencia es sin duda uno de sus mayores puntos fuertes y es de esperar, que si todo sale bien, en unos meses podamos ver una versión más definitiva de esta pequeña

y picante súper deportiva.

DUCATI HYPERMOTARD 950 y SP

IMU es la Plataforma de Medición Inercial que en esencia se encarga de incrementar la seguridad del usuario en el paso por curvas, reduciendo el riesgo de sufrir un percance causado por un error humano. La inclusión de este paquete electrónico en la tercera generación de la Ducati Hypermotard es uno de los aspectos más importantes en esta nueva versión de la “fun bike” italiana que llega cargada de mejoras, tanto en su estética como en sus componentes internos. Equipada con el 2 cilindros en L de la Multistrada 950, la Hypermotard entrega 114cv, ergonómicamente ha cambiado mucho favoreciendo una conducción más deportiva que sus predecesoras, gracias a un asiento más esbelto, a un manubrio más abierto y un depósito más delgado que obligan a una posición de conducción más adelantada y deportiva. Junto a la 950 está disponible también la versión SP, (moto de la izquierda), cargada de piezas en carbono, hojas Marzocchi, suspensiones Öhlins delante y atrás y unos pegajosos cauchos Pirelli Super Diablo Corsa.

HUSQVARNA VITPILEN 701 AERO



Del dicho al hecho hay mucho trecho y del diseño a la realidad será igual? Quisiéramos que no, y así poder disfrutar de ver en las calles un ejercicio de diseño tan espectacular como esta Vitpilen 701 Aero Concept, curioso e interesante ejemplar que juega a ser deportiva de vanguardia y cafe racer al tiempo. Por segunda vez en tres años, la casa sueca/austriaca nos tienta con un prototipo Aero, cambió la motorización, del 401 pasamos al 701 que usa el monocilíndrico LC4 KTM de 75cv, cambian también en parte las lineas dando a esta nueva interpretación un aire aún más agresivo, de líneas compactas que integran casi en un solo conjunto el subchasis, el sillín y el depósito de combustible. Nada se sabe de un posible paso a la producción, pero si a los movimientos de la marca nos atenemos, es de esperar cosas positivas en este sentido.

Honda CBR 650 R y CB 650 R

La renovación ha sido completa para los modelos de gama media deportiva del ala dorada, hablamos por supuesto de la CBR 650 R, la versión carenada, y de la CB 650 R, de estilo naked y que más allá de su desnudez, comparte con su hermana “de carreras” varios componentes, lo que la pone muy a la par en cuanto a prestaciones. Mismo motor de 4 cilindros en línea, 649cc y 93,8cv. Suspensiones Showa en ambos ejes, con barras BFF de 41mm adelante y amortiguador regulable detrás. Mismos frenos también, con pinzas de 4 pistones cada una, mordiendo sendos discos delanteros de 310mm. Incluso los guardabarros y el subchasis son los mismos en ambas versiones. Las diferencias se limitan a lo evidente entonces, la ausencia de carenados en la CB con solo unas aletas para integrar el radiador al depósito; instrumentación digital, faro redondo de luces LED y un evidente protagonismo del tetra dan el toque neo retro a esta bella moto que incorpora además, y al igual que su hermana, el Honda Selectable Torque Control que hace las veces de control de tracción y que se puede regular desde el comando izquierdo.

BMW C400 GT

No bajan la guardia en la casa alemana y muy por el contrario, la gente de BMW parece estar enfocada en abrirse un notable espacio en los segmentos que hasta hace relativamente poco les eran totalmente ajenos. Para la muestra este botón, la nueva C400 GT, el segundo scooter de gama media que llega a llenar los vacíos dejados por el C400 X al que se le tildaba de ser netamente urbano sin prestarse para desplazamientos largos. La motorización y parte ciclo siguen siendo las mismas de su hermano, los cambios van por el área de la ergonomía, con mayor protección y espacio para sus ocupantes. 34 hp, impulsan los 212 kg de peso, mientras que un doble disco con pinzas de anclaje radial se encarga de detenerlos. Opcionalmente este modelo se ofrece con dos paquetes: Confort (puños y asiento calefactable) o Connectivity (pantalla TFT de 6.5″ y comando Multi Controller para gestionar la operación del vehículo.

KYMCO SuperNEX

El fabricante taiwanés, ampliamente reconocido por sus motos automáticas, ha dado un salto adelante presentando su primer prototipo de moto eléctrica, y no es un scooter, es una deportiva con chasis y basculante doble viga de aluminio, suspensiones Öhlins, frenos Brembo y la capacidad de alcanzar los 100km en 2.9 seg. con un tope de 250km/h en 10,9 seg. Allen Ko, CEO de Kymco, no adelantó nada respecto a motorización ni fecha de producción, pero se habla que a mediados de 2019 estaremos viendo más detalles de la SuperNEX.

KTM 790 Adventure y Adventure R

Que no quepa la menor duda! La 790 Adventure R es la moto más esperada del segmento trail, y como es de suponer con la marca naranja, debe ser también una de las más entretenidas y emocionantes de llevar fuera del asfalto. La sorpresa para muchos fue la presentación de la versión Adventure, sin la R, de marcada orientación más asfáltica aún contando con la rueda delantera de 21″ al igual que su hermana más campera. De hecho las diferencias entre ambos modelos son más bien pocas, con mayor protección aerodinámica y asiento de doble altura en la Adventure a solas, mientas que la R estila una pantalla más pequeña, asiento más recto, suspensiones de más largo recorrido y un guardabarros delantero alto, así como protectores para las manos. Ambas motos comparten motor, el LC8 de 799cc y 95cv, asistido por toda una gama de ayudas electrónicas que se ocupan no solo de la gestión del motor sino de todo lo relacionado con el desempeño de la moto, tal como se estila hoy en día. La 790 Adventure R se presentó en el Salón Internacional del Automóvil, en Bogotá y se espera que llegue a las vitrinas en Colombia en el 2019.

SUZUKI BLACK KATANA

Apenas un mes después de que se presentara en el salón Intermot la serie plateada de una de las motos “retro” más esperadas de los últimos años, Suzuki da un segundo golpe con la introducción de la versión Black de esta moto que es toda una Frankenstein, conformada de algunos componentes de otras motos y piezas completamente nuevas. En la práctica más allá de la apariencia deportiva y radical que le da el tono negro a la Katana y que contrasta abiertamente con la versión plata, algo más austera pero fiel a la original de 1981, no hay ninguna diferencia de fondo entre ambas motos, que, recordemos, hacen uso del tetracilíndrico de 1.000cc de la GSX-R 2008, que entrega 150 caballos de fuerza y se acopla al chasis doble viga de aluminio que usaba la GSX-S y el basculante de la GSX-R 2016. La electrónica es completamente nueva y desarrollada específicamente para este modelo que con seguridad se inscribirá, como su predecesora, en los anales de la historia de la casa japonesa y del motociclismo global.

YAMAHA XSR XTRIBUTE

Las marcas no se cansan de deleitarnos con reminiscencias a viejos modelos cargados de historia y nostalgia para muchos, y la Yamaha XSR XTribute es un claro ejemplo de esto. Desarrollada por Faster Sons, la moto que estará disponible a partir de abril 2019, es la misma XSR pero decorada tal cual como la XT 500 que diera tanta gloria a la marca en la década de los 70’s. Depósito plateado con el logo en letras rojas y negras, guardabarros blancos, rines color dorado, asiento de un solo nivel, fuelles en las barras, los detalles están ahí y evocan fielmente la imagen de la original, aunque con rines de 17” delante y detrás y varios caballos más de potencia, cortesía del motor de dos cilindros y 689cc.

ROYAL ENFIELD CONCEPT KX

Presentada como un ejercicio de diseño solamente, sin miras a una futura producción, la Concept KX de Royal Enfield ha dado bastante de qué hablar y puesto por las nubes las expectativas en relación a futuros modelos de la casa india con mayor cubicaje y una apariencia más de avanzada al tiempo que conserva sus orígenes enfocándose en un uso placentero a bajas velocidades.

YAMAHA XTZ 700 TÉNÉRÉ

Sin duda una de las motos más esperadas en Milán era la Ténéré 700, largamente promocionada en su versión prototipo y de la que finalmente se conoce la versión definitiva en la que sorprende su parecido con la de pruebas. Con una decidida orientación hacia el Off Road, todo en ella nos hace pensar en los modelos de enduro y Rally, asiento largo y delgado de un solo nivel, líneas sencillas, cúpula alta, rines de radios de 21 y 18”, depósito delgado (y aún así capaz de ofrecer 350km de autonomía) y suspensiones de largo recorrido confirman su ADN para el uso en caminos de tierra. Estará disponible en Europa a partir de mediados del año próximo en tres coloraciones, asistida con un paquete electrónico decente que incluye ABS desconectable.

MOTO GUZZI V85 TT

Tal vez la trail más inusual entre todo el abanico de opciones que hay disponibles actualmente, la Moto Guzzi V85 TT se diferencia de todas sus competidoras gracias a ese conseguido aspecto retro que se mezcla a partes iguales con lo moderno. Tomando como base un nuevo motor de 850cc (que conserva la tradicional estructura de dos cilindros en V transversal a 90°) acoplado a una transmisión de cardán, la V85 monta sobre el chasis tubular de acero un equipamiento de última generación, con pantalla digital, electrónica con todos los juguetes, opciones de equipamiento para largos viajes en carretera y suspensiones y frenos a la altura de lo que hoy se estila en las demás marcas.

SYM MAXSYM TL

La principal novedad proveniente de la marca asiática ha sido la introducción del Maxsym TL, la última y más deportiva versión del ya tradicional scooter de gama media, que sin embargo cambia ahora su enfoque para dar la pelea a los bestseller de la categoría, el Yamaha Tmax y el Kymco AK550. Para hacerlo SYM ha cambiado casi por completo su plataforma, variando los anclajes del motor de 2 cilindros paralelos de 465cc y 40cv, para mejorar la rigidez del conjunto. Barras invertidas adelante y un monoamortiguador casi horizontal, frenos con discos de 275mm y mordazas de anclaje radial y un tablero digital son otras de las principales novedades de este nuevo scooter taiwanés que se deja ver con un estilo bastante agresivo para lo que nos ha tenido acostumbrados la marca.

MV AGUSTA BRUTALE 1000 SERIE ORO

La joya de la corona, así se puede considerar a la totalmente nueva Brutale 1000, que obviamente guarda toda semejanza con las Brutale anteriores pero que más allá de su apariencia y la configuración del motor, nada tiene en común con sus predecesoras. Particularmente esta versión apellidada Serie Oro, de la que solo se pondrán 300 ejemplares a la venta y que viene cargada de fibra de carbono, suspensiones, frenos, sistema de escape y equipamiento electrónico tomado del departamento de competición; la suma de sus partes marca 189kg en la báscula para 208 caballos de fuerza! lo que la hace la naked más potente del mercado, además de haber sido escogida como la más bella de EICMA.

TRIUMPH SCRAMBLER 1200 XE y XC

Pocas veces antes una Scrambler había hecho tanto honor a su nombre como la nueva 1200 de Triumph que llega en dos versiones, XC y XE. No son pocos los cambios introducidos en esta nueva versión que mantiene el tradicional motor de dos cilindros paralelos, pero que se diferencia por completo de los que montan sus hermanas, Bonneville y Thruxton. Con 90 caballos de fuerza, estas inglesas prometen un desempeño emocionante, asistido por un paquete electrónico de última generación y suspensiones con barras de 45mm y 200mm de recorrido en la XC, y barras de 47 y 250mm en la XE, para ofrecer un máximo desempeño en caminos de tierra.

MV AGUSTA F3 SUPER VELOCE

Es solamente un ejercicio de diseño, pero gracias a Dios existe la maestría del diseño italiano y ojalá que hasta el fin de nuestros tiempos podamos seguir disfrutando de las creaciones que solo Meccanica Verghera es capaz de regalarnos. Ahora, si bien la F3 Superveloce fue presentada como prototipo en la feria de Milán, todo apunta a que muy pronto estará disponible para unos cuantos afortunados que podrán disfrutar del tricilíndrico de 800cc, montado sobre esta espectacular plataforma en la que se integran el aire de los viejos tiempos de gloria de la casa italiana con las lineas modernas de hoy día y detalles como la generosa farola delantera de LED, tablero TFT, frenos de anclaje radial y una tapa de combustible ajustada con una correa de cuero.