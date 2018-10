Norton 750 Montjuïc por Guzzi Motobox. La creación de una joya

En Marzo del 2017, compartimos la primera nota del equipo de españoles que conforman el taller de Guzzi Motobox y su proyecto Stendhal. Hoy presentamos la Norton 750 Montjuïc cuyo destino era el Classic TT de la Isla de Man. Hasta allí llegaron estos apasionados por las motos y pusieron en el asfalto de la mítica isla su Norton.

Así pues luego de esta introducción, vamos a compartir con ustedes la nota de los chicos de Guzzi Motobox, el nacimiento de la idea y su viaje a la Isla de Man.

NORTON MONTJUÏC

Era una mañana lluviosa de Febrero, una de estas mañanas típicas Inglesas que te levantas con el humor como el tiempo, un poco nublado. Llegas al taller con el pretexto de seguir en el proyecto del día anterior. Mientras degustaba el tercer Té del día, entró Alfóns por la puerta como salido de un libro de Dickens, chaqueta de tweed a cuadros y zapatos en los que se reflejaban los primeros rayos de sol, le preparé un Té de Darjeeling y a medida que las palabras salían de su boca en forma de ideas, en la cabeza del staff ya se proyectaba una clara imagen de lo que venía buscando.

Alfons tenía muy claro lo que quería, se partiría de una Norton comando con 2 premisas claras; clásico y racing. Durante las conversaciones se fue madurando lo que sería una autentica moto de carreras de los 70. Ya se habló desde un principio de enormes tambores de freno con un montón de levas y rejillas de ventilación como las de una mina de carbón de Birmingham, carrocería en aluminio, bastidor con cotas de carreras, estriberas para hombres, semimanillares de los que te hacen poner la barbilla en el tapón de gasolina, un sinfín de vibraciones que harían rico a tu fisioterapeuta y otros detalles capaces de conseguir que la ames o la aborrezcas, una autentica Bitch Bike.

Esta moto conlleva muchísimas horas y amplios son los detalles en los que uno se puede fijar pero a grandes rasgos nos recreamos en los siguiente:

Parte ciclo.

En la parte delantera se monta una llanta de radios 2.5”x18” con un potente tambor Menani racing de magnesio, diámetro 250mm y 4 zapatas. En la parte trasera llanta de radios de 2.75”x18” con tambor de 180mm de diámetro.

Bastidor.

Modificación del offset para dotar a la moto de una mayor manejabilidad sobretodo en carreteras viradas, modificación de la parte trasera del bastidor para albergar el depósito de aceite de tal manera que pase inadvertido y así poder pasar el sistema de escape por el interior del mismo. También se modifican los anclajes de los nuevos öhlins para variar su geometría.

Motor y periféricos.

Reconstrucción total del motor rectificando y montando nuevos pistones para recuperar el empuje perdido durante los años. Instalación de un kit de arranque de Colorado Norton Works (CNW). Sistema de escape inox hand made by GMB99 que le da a la moto una planta inigualable. Carburadores de compuerta plana Keihin FCR35. Encendido electrónico con bobina doble. Embrague especial en seco.

Carrocería y periféricos.

Para el look que se estaba buscando no se dudó ni un segundo en optar por el aluminio, le da ese toque clásico y racing. Tanto el depósito como el colín son hand made. Asiento en piel natural para combinar con el aluminio, un elemento natural y vivo que envejecerá con la moto encontrando su color natural y la pátina que sólo dan los años. El sistema de estribos es de fabricación propia y se puede ver el mecanizado Norton Montjuic, así la ha denominado su propietario, haciendo un tributo a la mítica carrera de Barcelona donde las veía correr.

Para un proyecto de tal envergadura el staff de GMB99 pensaba en entregarla a su propietario a lo grande. Se buscaba encajar el momento y el lugar para que fuese recordado. Quizás lograron llevar a cabo una de las entregas más bonitas jamás contada, Esta hija de la Gran Bretaña, necesitaba un clima asqueroso y un entorno único. ¿Hay algún sitio más emblemático que la Isla de Man para entregar la Norton? Ya teníamos el sitio, el día D sería el Tourist Trophy Classic de 2018 y la hora H cuando cierran los Pubs por la tarde más o menos. Que mejor regalo para su propietario entregarle la moto en el país de construcción y más concretamente en la Isla de man, donde Norton dispone de 94 victorias siendo la 4ª marca con más triunfos.

Esto fue muy fácil de decir, pero os aseguro que es más sencillo embarcar 200 monos en estado de embriaguez en una Nissan Vanette que la excursión de Guzzi Motobox a las Británicas Islas. Se montó todo el circo para llevar la Norton en el furgón de carreras del equipo, como se hacía antaño, 1300 km de volante hasta Caen en Bretaña o Normadía (Vamos, Norte de Francia, para entendernos), desde allí Ferry hasta Portsmouth, otros 500 km de furgón hasta Heysham y por fin el ultimo Ferry hasta Douglas.

Ya en el asfalto de la Isla de Man, la Norton se luce ante los locales.

Increíblemente, en la cuna del motociclismo, la Norton era objeto de miradas y deseo por donde fuera que pasara, al aparcarla se formaban corrillos de auténticos especialistas, lo que subió nuestro ego hasta la última planta del Big Ben. Alfons recorrió Man con su Norton de cabo a rabo, no se cuántos giros completos a la Isla y más de 300 km en total fueron más que un gran estreno hasta que le dijimos que parara que había que cenar. Su cara durante los días en Man, nuestra mejor recompensa.

Todo lo vivido en la Isla me va a acompañar durante toda mi vida, felicitaciones por parte de la gente (congratulations), reencuentros con pilotos que lucharon con Manel Sr. y Manel Jr. en distintos circuitos Europeos, etc, etc, me quedo con una anécdota que nos dice mucho de lo que siente un anglosajón por su país. La policía paro a Manel y a Alfons el mismo día en distintos sitios del trazado de Man. Manel conducía la Honda 750 dream y Alfons su flamante Norton. El argumento; exceso de velocidad. A Manel le cayeron 120 libras y a Alfons felicitaciones por su montura y una invitación a una taza de té. Ahí lo dejo.

VIAJE DEL GMB99 A IOM. (Isle of Man)

De todos los que nos movemos en el mundo de las clásicas y nos apasionan las carreras, es sabido que el santo grial se encuentra en una pequeña isla anglosajona donde se respira gasolina y se bebe cerveza. Se puede decir que allí los hombres comen carne cruda y duermen sobre tablas de madera. Es de suponer que con semejantes pistas ya sabréis que hablamos de la Isla de Man.

Durante la segunda mitad de Agosto se celebra el TT Classic junto al Manx Grand Prix. El equipo Guzzi Motobox se desplazó al sinuoso trazado de la isla para que 2 de sus pilotos formaran parte en el Lap Parade. Lap Parade es una vuelta de exhibición donde sus participantes usan el circuito de la misma forma que los profesionales, sin tregua. Circuito cerrado, público a pie de pista, superar las 150 millas pasando por Sulby y el corazón en un puño. Estos son los ingredientes necesarios para una subida de adrenalina sin precedentes.

Los valientes pilotos Alfons Alcolea y Luis Mengual pilotaron una Guzzi VSR y una Suzuki XR69, ambas fabricadas en las instalaciones de GMB, pero no fueron las únicas monturas que desplazamos. Tambien llevamos con nosotros 3 motos de calle para poder estudiar al detalle el circuito de 37 ¾ millas. Una Honda 750 dream, una Norton Montjuic y una Guzzi 1100 VSR.

Fue impresionante poder rodar por la isla, el sentimiento que recorre cada uno de sus rincones no deja a uno indiferente. Por toda la isla puedes ver aquellas motos que aquí solo vemos en museos expuestas o en alguna concentración de clásicas. Ya sean motos de carreras o motos de calle, allí parece que se detuvo el tiempo y siguen brillando con luz propia como el día de su estreno. Vincent, Norton, Triumph, Guzzi, Velocette, Scott, Bmw, Paton, Honda….todas las marcas que imaginéis y en modelos de distintas épocas, realmente te transporta a donde has soñado siempre.

Uno de los platos fuertes es la carrera Senior Classic TT donde ya en los entrenos se podía ver un claro favorito. El incombustible John McGuiness llegaba a la carrera después del aparatoso accidente con su Honda SBK que le tuvo apartado de los circuitos durante largos meses y de Man 2 años. Tal como dijo en una entrevista, -Estoy viejo, estoy gordo pero aun tengo vista de águila-. Y que vista por dios, en los entrenos le saco más de 30 segundos por vuelta a su mas cercano perseguidor.

Alli los pilotos son de otra pasta, mucho mas accesibles que en el circo de Moto GP, cuando se bajan de la moto puedes charlar con ellos y te cuentan sus experiencias. Incluso los más mediáticos están firmando libros o vendiendo tazas personalizadas.

Ya en la carrera se vieron 3 claros candidatos a la victoria, Mc Guiness con Paton (Team Winfield), Lee Johnston con Honda (Team Davis Motorsport) y Jamie Coward con Norton( Team………….). Mc Guiness no dio tregua con su potente Paton mientras Coward y Johnston se quedaron con el 2º y 3er cajón respectivamente.

Cada parte de la moto ha sido trabajada para lograr un conjunto maravilloso.

La Norton 750 Montjuic es sin duda una joya de la corona