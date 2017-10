Mujer cambia el paradigma con Royal Enfield

Las motos no tienen destinación por género, hombres y mujeres pueden disfrutarlas por igual y la gran ventaja es que ya es una tendencia que pega en estas tierras del sur del continente americano, no solo en modo diversión, también aplica para los deportes. Gracias a nuestros amigos de Royal Enfield hoy compartimos una nota sobre lo que significa salir de la comodidad del puesto de atrás a ser la que lleva el mando en la moto, para cambiar el paradigma de que las chicas solo van como pasajeras.

Sal de tu zona de confort y aventúrate con Royal Enfield

Como mujer, solemos tomar constantemente diferentes desafíos. Pero sin lugar a dudas, salir de la rutina y emprender un viaje en moto, nos genera un hábito aventurero que enriquece en todo sentido.

Cuando empezamos a ver en este vehículo a una fiel amiga y compañera de viaje, tus miedos se convierten en adrenalina; aprendemos, apreciamos, valoramos cada sensación que el paisaje del camino se encarga de transmitirnos; se transforma en una emoción que aumenta con la vibración que llevan las Royal Enfield en su ADN. Mismo sentimiento que prevalece, cuando nos encontramos en el recorrido a otros moteros que nos saludan con las iniciales de paz, sin saber quiénes somos, de dónde venimos o a dónde vamos.

En el momento en que decides hacer algo diferente y pertenecer a un grupo de mujeres que no solo son cabezas de familias, sino también, moteras empoderadas; ese saludo implica regocijo y compañía en la travesía “Viajar en moto genera una red de los amantes de las dos ruedas, que crean solidaridad, admiración y camaradería” afirma Eliana Vásquez, motera Royal Enfield.

En el instante en que eliges que esa motocicleta sea más que un medio de transporte, un estilo de vida, agradeces por cada momento que vas recopilando de la hazaña, por iniciar una aventura que al finalizar llegarás a compartir con tu entorno, a quienes seguramente les contagiarás esa energía que recargaste constantemente, dispuesta a invitarlos a que también se atrevan “Se trata de construir recuerdos memorables, que cuando estés viejita y no puedas andar puedas sentir la satisfacción de saber que te arriesgaste, que hiciste lo que quisiste sobre tu moto” asegura Eliana.

Plasmar momentos entre amigas, pero que seas tú quien se adueñe de ambos manubrios, de esa evocación de conducir una carretera que ves por primera vez, que te rodea de paisajes que se quedan grabados en tu memoria. Es sentir que te empoderas desde otro plano, que entras en contacto con el camino, que tienes tú el control de ir a tu ritmo, que te invaden múltiples sensaciones que enriquecen a tu ser. Eliana nos cuenta que “viajar en moto con otras mujeres es lo más divertido del mundo, porque se nos quita la presión de estar al nivel de los hombres en cuanto a destreza, habilidad y conocimiento. En cambio entre nosotras, nos entendemos muchos más; es compartir algo más que un café, que un cine, es compartir momentos irrepetibles para siempre”.

En pareja, es llenar ese álbum de fotos con experiencias que fortalecen a la relación porque la sacan de la rutina, es compartir el disfrute y felicidad de esa persona con la que elegiste recorrer de la mano, pero en esta ocasión con la moto, tu camino de vida “viajar en pareja y que cada uno maneje su moto es lo más increíble porque te sientes a la par, sientes todas las sensaciones en tus manos, van a compartir las mismas emociones” nos asegura la motera de Royal Enfield.

Viajar con una Royal Enfield alimenta el espíritu porque no te regala velocidad, recuerda que los momentos fotografiados no son fugaces. Sino que te brinda algo mucho mejor, el goce de los instantes más preciados en un tiempo perfecto que se amolda a tu ritmo. Eliana, nos hace una especial invitación a todas las mujeres “que dejen el miedo y suelten las dudas. Yo me perdí de momentos maravillosos por temor y dudas, y hoy puedo asegurar que viajar en moto es la mejor experiencia que he podido vivir hasta ahora”.

Nunca es tarde para iniciar un viaje en moto, para salir de la comodidad e ir tras una oportunidad que te hace sentir viva.

No importa la moto que tengas, siempre y cuando te sientas cómoda para rodar por tu mundo.